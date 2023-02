The Best 2022 : le vote étonnant d’Hugo Lloris pour le meilleur entraîneur

La suite après cette publicité

Ce lundi avait lieu la cérémonie des trophées The Best FIFA. Une cérémonie qui a notamment vu l’Argentine tout rafler en prenant les trophées du meilleur joueur, entraîneur ou encore gardien. Pour rappel, les joueurs sont élus avec le vote des capitaines et entraîneurs des différentes sélections. Cette année, le capitaine des Bleus Hugo Lloris a décidé de surprendre son monde en votant pour un entraîneur loin d’être favori.

Le gardien de Tottenham a en effet placé Walid Regragui, sélectionneur du Maroc qui a impressionné lors du dernier Mondial, en tant que numéro 1. Il a ensuite choisi Scaloni puis son sélectionneur Didier Deschamps. De son côté, le coach des Bleus a voté pour Scaloni, Walid Regragui en deuxième position et Ancelotti pour compléter le podium. Le coach du Maroc a eu la cote chez les Bleus.

