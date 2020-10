L'incroyable destinée d'Eduardo Camavinga, la nouvelle étoile du football français

La suite après cette publicité

C'est la sensation du moment en Ligue 1. Eduardo Camavinga, tout juste 17 ans, est en train de se faire un nom dans le monde du football. Arrivé à l'âge de deux ans sur le sol français, le natif de Miconje en Angola, connaît une ascension fulgurante depuis 2013. Pas forcément attiré par le football, Camavinga se laisse convaincre et rejoint le Stade Rennais à 11 ans où il se fait très vite remarquer. Surclassé dans toutes les catégories, le petit Eduardo se retrouve aussi rapidement demandé par les sélections de jeunes et sa naturalisation pose déjà question. Une naturalisation qui interviendra le 4 novembre 2019. Une fierté pour le gamin de Fougères, en Bretagne, s'empressant de le partager sur ses réseaux sociaux.

Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 la saison passée par Julien Stéphan, Eduardo Camavinga impressionne par sa sérénité, mais surtout sa maturité. Une trajectoire non sans rappeler celle d'un certain Kylian Mbappé. Des performances qui lui ont ouvert les portes de l'Équipe de France. Une première sélection déroutante et un premier but en bleu qui n'ont pas tardé à convaincre le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps : "il a la capacité, malgré son jeune âge, de faire des choses très bien. Au-delà de son enthousiasme, il est capable de faire des choses que les autres font peut-être moins bien. [...] Évidemment, il a tout l'avenir devant lui. Il a encore une marge de progression. Mais ce qu'il est capable de faire aujourd'hui est déjà très intéressant".

Une chose est sure, la cote du jeune Rennais n'en finit plus de grimper. Si bien que les cadors européens lui font les yeux doux. Le Real Madrid, la Juventus ou le PSG sont d'ailleurs déjà venus aux renseignements cet été. Et même si un départ n'était pas au programme lors de cette fenêtre estivale, "Cama" pourrait rapidement s'envoler vers une plus grosse écurie, un club à la dimension de son talent.

