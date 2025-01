Nice : Gaëtan Laborde pisté par West Ham

À la recherche d’un joueur pour pallier la longue absence de son buteur vedette Michail Antonio gravement blessé à la suite d’un accident de voiture, le club londonien a dressé une liste de plusieurs attaquants susceptibles de renforcer les Hammers. Outre Marcus Rashford (Manchester United) et Elye Wahi (OM), West Ham a pris quelques renseignements pour Gaëtan Laborde (30 ans). L’attaquant français, qui est le troisième buteur du championnat de France encore en activité et évoluant cette saison en Ligue 1 avec 81 buts, effectue une saison plus que correcte avec Nice (4 buts et 2 passes décisives en 10 matches de L1).

Sa polyvalence, son sens du but et sa capacité à faire jouer son compère de l’attaque font de l’ancien buteur du Stade Rennais une valeur sûre de Ligue 1. L’actuel 14e de Premier League voulait d’ailleurs déjà recruter Laborde durant l’hiver 2021 lorsque celui-ci évoluait à Montpellier et avait même proposé à l’époque 12 M€ + 3 M€ de bonus. Le joueur formé aux Girondins de Bordeaux n’a pas spécialement prévu de quitter la Côte d’Azur cet hiver, lui qui jouit du plus gros salaire de l’OGC Nice (+ de 300 000 € par mois). Enfin, du côté du Gym, la perspective d’économiser un gros salaire pourrait trouver un écho positif au sein de la direction niçoise, plutôt enclin à diminuer sa masse salariale.