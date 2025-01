OM : deux clubs de Premier League prêts à relancer Elye Wahi

Pour un élément acheté 25 millions d’euros l’été dernier, on peut comprendre que le rendement d’Elye Wahi fasse grimacer certains supporters de l’OM. L’attaquant de 22 ans n’a, certes, pas encore franchi la ligne jaune, mais il l’a mordue. Et évidemment, l’impatience gagne du terrain. Depuis plusieurs semaines, Wahi a d’ailleurs vu son statut se fragiliser, au profit d’un Neal Maupay devenu titulaire à la pointe de l’attaque marseillaise.

Mais il en faudra plus pour décourager l’ex-Lensois, buteur lors de sa première sortie de l’année 2025. On ne sait pas si la théorie du ketchup s’appliquera au cas de Wahi (3 réalisations en 13 matches de Ligue 1), mais son but face au Havre (5-1) traduisait quand même une certaine rage contre l’acceptation de la fatalité. Lui, a toujours répété son désir de s’imposer à Marseille, et ça tombe bien, puisque Pablo Longoria allait aussi dans ce sens-là dernièrement : « Un départ de Wahi pour nous, c’est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d’Elye », avait déclaré l’Espagnol en conférence de presse.

Bournemouth et West Ham intéressés

Une confiance déclarée, mais qui n’interdit pas certains clubs de surveiller la situation du joueur formé à Montpellier. Comme le révèle le journal L’Équipe ce vendredi, deux formations de Premier League ont en effet pris la température. Il y a d’abord le Bournemouth d’Iraola, l’une des sensations de cette saison en Angleterre, et qui occupe la 7e place du championnat. Cet intérêt résulte d’un enchaînement de blessures en attaque (Sinisterra et Unal entre autres).

Puis il y a West Ham, à la dynamique diamétralement opposée des Cherries. Les Hammers viennent de se séparer de Julen Lopetegui et sont scotchés à la 14e place, bien loin de leurs ambitions. Pour l’heure, aucune offre n’aurait été transmise à l’OM, et les discussions n’en seraient «qu’à un niveau préparatoire». Il faudra aussi prendre en compte la volonté du joueur, et les exigences de l’OM, que ce soit au niveau de la formule, ou du prix. Pour rappel, Wahi est actuellement écarté des terrains pour quelques jours en raison d’une blessure.