Thierry Henry voit les choses en grand à Côme

Consultant sportif, sélectionneur de l’équipe de France Espoir, Thierry Henry multiplie les différentes casquettes depuis qu’il a raccroché les crampons en 2014 au terme de 20 années de carrière au plus haut niveau. Mais avant de reprendre les commandes des Bleuets, l’ancienne légende d’Arsenal est devenue actionnaire du club de Côme en août 2022, retrouvant ainsi son ex-coéquipier chez les Gunners Cesc Fabregas. Lors d’un entretien accordé à Sky Sports ce samedi, le champion du monde 1998 est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le projet porté par le pensionnaire de Serie B tout en évoquant son ambition au sein de l’écurie italienne.

«J’ai accepté de rejoindre la direction du club parce que j’ai été émerveillé par tout : le projet, la ville et les aspirations du club. L’une d’elles est de faire en sorte que l’équipe devienne aussi célèbre que le lac qui la baigne. Pour y arriver, il ne faut pas perdre le contact avec la communauté et l’aspect familial qui a été donné au projet. Il faut apprendre à réfléchir sur un laps de temps beaucoup plus large, par exemple sur les cinq prochaines années», a-t-il exprimé. Pour rappel, Côme surprend tout son monde cette saison en occupant après 19 journées la troisième place du championnat de deuxième division italienne, à six unités du leader Parme.