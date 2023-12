PSG - Nantes : Luis Enrique et le staff parisien peuvent enfin sourire

Le Paris Saint-Germain ouvrait les portes de son Parc des Princes samedi soir au FC Nantes, au cours de la 15ème journée de Ligue 1. Si les Rouge et Bleu ont empoché une victoire importante (2-1) pour conforter son statut de leader du championnat, le club de la Capitale a déjà les yeux rivés sur le Borussia Dortmund que les troupes de Luis Enrique vont affronter mercredi soir, sur la pelouse allemande du stade Signal Iduna Park, lors de la 6ème et ultime journée du groupe F de Ligue des Champions. Et comme on dit, chaque bonne nouvelle est bonne à prendre et le PSG a fait le plein de confiance à bien des égards ce samedi soir. De quoi rassurer le vestiaire qui peut se tourner calmement et proprement vers leurs prochaines échéances. Pour rappel, le PSG joue sa survie contre les Schwarz-Gelben. Pour se qualifier, les Parisiens ont besoin d’une victoire ou d’un match nul combiné à une absence de succès de Newcastle contre l’AC Milan. Si Paris perd, il faudra espérer un match nul entre les Rossoneri et les Magpies.

«Dans le foot, c’est très joli ce genre d’expression, parler de vie ou de mort. On a un grand match à disputer, comme un huitième de finale, un quart et ainsi de suite. On sera à l’extérieur mais ça dépend de nous. Si on gagne, on n’aura pas besoin d’écouter la radio ou de regarder la télé pour savoir comment s’est fini l’autre match (Newcastle - AC Milan). C’est un match important», a déclaré l’entraîneur espagnol, Luis Enrique, après le match gagné contre le FC Nantes samedi soir. Au-delà du résultat positif malgré une rencontre assez étriquée, l’ancien sélectionneur espagnol a reçu d’autres très bonnes nouvelles ce weekend. En effet, le Paris Saint-Germain a pu compter sur le retour de quelques éléments face aux Canaries. Voilà qui installe une atmosphère positive, à quelques jours d’un déplacement capital en Allemagne, contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions.

Plusieurs retours enregistrés…

Dans son point médical publié vendredi, le Paris Saint-Germain avait officialisé les retours dans le groupe de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Mais ces faits ne peuvent devenir pleinement positifs, si et seulement s’ils sont accompagnés d’actions concrètes. Et contre le FC Nantes, le défenseur et capitaine brésilien a semblé en jambes, malgré une fatigue évidente en fin de rencontre. Il s’est montré curieusement très offensif avec de belles montées et des ouvertures bien inspirées pour aider l’entrejeu du PSG, à l’image de cette longue passe pour Kylian Mbappé (60e). L’international auriverde a terminé cette rencontre avec deux dégagements, trois duels remportés et surtout 98% de passes réussies sur plus de 80 tentatives durant la rencontre. Il n’a commis aucune faute, écopé d’aucun avertissement et perdu aucun ballon malgré des percées sur le flanc droit. Quand on sait que le PSG devra se montrer solide défensivement avec plusieurs solutions offensives, voilà un Marquinhos rassurant, solide, concentré et efficace qui s’apprête à s’envoler dans la région de la Ruhr. Deux autres joueurs se sont montrés plus qu’en forme pour leur retour, à commencer par le jeune milieu français, Warren Zaïre-Emery.

Blessé depuis le 18 novembre dernier, lors de sa première convocation avec les Bleus contre Gibraltar (14-0) au cours de laquelle il a marqué son premier but en sélection, le Titi parisien de 17 ans est rentré en jeu à l’heure de jeu (60e) et s’est donc offert une trentaine de minutes face au FC Nantes. Histoire de se remettre en jambes avant une (probable) titularisation contre le BVB mercredi prochain en Ligue des Champions. Comme son comparse de la défense, il a été rassurant dans ses transmissions du ballon avec notamment 88% de passes réussies et n’a pas semblé hors rythme. De même pour Marco Asensio, qui est officiellement de retour sur les pelouses depuis le 24 novembre et le match contre l’AS Monaco. L’ancien joueur du Real Madrid n’était néanmoins jamais rentré face aux Monégasques, ni contre Le Havre. Ce sont donc les Canaris qui ont dû se coltiner le retour officiel d’Asensio pour une durée de 11 minutes. L’Espagnol a bien failli inscrire un but sur un très bon service en retrait de Kolo Muani mais après un contrôle du gauche, sa frappe du droit est passée au-dessus des cages d’Alban Lafont (86e). Que des bonnes nouvelles pour le PSG qui ira en Allemagne avec un groupe élargi en comparaison aux dernières semaines.