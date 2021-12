Liga : le FC Barcelone rend les armes et concède le nul face à Osasuna

A l'occasion de la 17ème journée de Liga, Osasuna accueillait le FC Barcelone à l'El Sadar. Auteur d'un nul (0-0) face à Levante le week-end dernier, les hommes de Jagoba Arrasate pouvaient dépasser leur adversaire du jour en cas de succès cet après-midi. Côté Barça, les défaites concédées face au Betis (0-1) et au Bayern Munich (3-0) en Ligue des champions rendaient la tâche de Xavi encore un peu plus délicate. Pour cette confrontation qui se déroulait à 16h15, Arrasate alignait un 5-3-2 avec le duo Kike Barja, Kike García en attaque. Xavi optait pour un 3-4-3 et titularisait à la surprise générale Samuel Umtiti en charnière centrale et Luuk de Jong en attaque.

Après des premières minutes insipides, le Barça ouvrait le score. Gavi distillait une superbe ouverture dans le dos de la défense pour Nico qui ajustait de près Sergio Herrera (0-1, 12e). A peine le temps de savourer ce premier but en Liga pour Nico qu'Osasuna égalisait quelques secondes plus tard. Suite à un coup-franc sur la droite frappé par Rubén García, David Garcia trompait Ter Stegen d'une tête imparable (1-1, 13e). Sonnés, les Blaugranas tentaient de reprendre le contrôle du jeu, mais se distinguaient par des approximations multiples sur le plan technique.

Le Barça craque en fin de match

Il fallait attendre la 37e pour entrevoir une opportunité catalane sur un coup-franc vicieux de Dembélé bien repoussé par Sergio Herrera. Au retour des vestiaires, le FC Barcelone reprenait l'avantage. Bien lancé sur la droite par Gavi, Dembélé débordait et voyait son centre dévié par un défenseur revenir sur Ezzalzouli dont la volée ne laissait aucune chance à Sergio Herrera (1-2, 49e). Quelques minutes plus tard, les hommes de Xavi pensaient prendre le large mais la frappe enroulée de Dembélé filait juste à côté (59e).

Par la suite, le match entre les deux équipes se hachait, et les fautes se multipliaient. Le Barça ne procédait plus qu'en contres mais pêchait dans la finition. Face à la pression exercée par Osasuna, la défense catalane pliait mais ne rompait pas. Fort logiquement, les locaux étaient récompensés en fin de match. Suite à un corner mal repoussé par la défense catalane, Ezequiel Avila décochait une lourde frappe déviée par Umtiti qui trompait Ter Stegen (2-2, 87e). Avec ce sixième résultat nul de la saison en Liga, le FC Barcelone ne décollait pas au classement et restait huitième. Osasuna avec ce septième match nul grimpait au dixième rang.

