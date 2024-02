Barça - Getafe : les compositions officielles

Ce samedi, nous avons le droit à la 26e journée de Liga avec un duel séduisant de haut de tableau entre le FC Barcelone et Getafe. A domicile, les Blaugranas s’organisent dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsi et João Cancelo en défense. Frenkie De Jong, Andreas Christensen et Ilkay Gündoğan se retrouvent dans l’entrejeu. Raphinha et Joao Félix sont associés à Robert Lewandowski en attaque.

De leur côté, le club de la banlieue madrilène s’articule dans un 4-4-2 avec David Soria dans les cages derrière Gaston Alvarez, Djéné Dakonam, Omar Alderete et Diego Reco. Yellu Santiago est placé comme sentinelle avec Luis Milla à ses côtés alors que les ailes sont occupées par Mason Greenwood et Jordi Martín. Devant, on retrouve un duo constitué de Juanmi Latasa et Jaime Mata.

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Ronald Araújo, Cubarsi, João Cancelo - De Jong, Christensen, Gündoğan - Raphinha, Lewandowski, Félix

Getafe : Soria - Alvarez, Djéné, Alderete, Rico - Greenwood, Santiago, Milla, Martin - Latasa, Mata