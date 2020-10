Arsenal : la théorie d'Özil sur sa mise à l'écart

Assigné au statut d’indésirable depuis maintenant de nombreux mois à Arsenal, Mesut Özil voit son cauchemar se poursuivre depuis mardi et l’annonce faite par Mikel Arteta sur l’absence du milieu de terrain allemand dans le groupe retenu cette saison en Premier League. Ne comprenant pas cette décision, lui qui affirme avoir tout donné pour le club, l’ancien joueur du Real Madrid arrivé à l’été 2013 chez les Gunners, tente de trouver la raison de ce traitement qui lui est infligé. Et selon les dires du Daily Mail ce jeudi, le joueur serait convaincu que les intérêts commerciaux d’Arsenal en Chine ont influencé la décision du club de l’exclure du groupe retenu en championnat et en Ligue Europa.

Cela ferait suite au message du joueur publié mercredi dans lequel il affirme continuer à utiliser son statut mondial pour «lutter contre l’inhumanité». Cette déclaration aurait selon le quotidien anglais une référence à son post Instagram publié en décembre dernier dans lequel il condamnait fermement les mauvais traitements infligés par la Chine aux musulmans ouïghours dans la province du Xinjiang. Une publication que n’avait pas manqué de désavouer le club londonien, qui n’a pas pu empêcher les conséquences commerciales terribles pour lui. L’histoire d’amour entre Arsenal et Özil n’attend décidément qu’une seule chose, prendre fin.