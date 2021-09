Serie A : Bologne confirme ses bons débuts contre le Hellas Vérone

La troisième journée de Serie A se clôturait ce lundi soir à 20h45 avec une rencontre entre Bologne et le Hellas Vérone au Renato Dall'Ara. Invaincus en ce début de saison, les Rossoblù restaient sur une victoire arrachée face à la Salernitana (3-2) et un bon match nul obtenu sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Les Gialloblu avaient, quant à eux, pour ambition de relever la tête après deux défaites consécutives contre Sassuolo (2-3) et l'Inter Milan (1-3). Pour ce match, Sinisa Mihajlovic alignait un 4-5-1 avec la nouvelle recrue de Bologne Marko Arnautovic alignée sur le front de l'attaque. En face, le club de Vérone se présentait dans un 3-4-3 où l'ancien buteur de Cagliari Giovanni Simeone évoluait en pointe.

La suite après cette publicité

Dans une rencontre longtemps indécise bien que dominée par Bologne (11 tirs à 5, 9 occasions à 3) trouvant même le poteau, les deux formations, trop imprécises, ne parvenaient à se départager. Il fallait finalement attendre le dernière quart d'heure pour voir le match se décanter. Récompensés de leurs efforts, les Rossoblù finissaient par trouver la faille par l'intermédiaire du milieu international suédois Mattias Svanberg (1-0, 78e). Un deuxième succès cette saison pour les hommes de Sinisa Mihajlovic qui leur permet de remonter à la 6ème place, à seulement deux points de l'AS Roma, leader. De son côté, le Hellas Vérone, battu à trois reprises en autant de rencontres, n'y arrive toujours pas et pointe désormais à la 19ème place, juste devant la Salernitana (grâce à une meilleure différence de buts) de Franck Ribéry, lanterne rouge.

Le classement complet de la Serie A

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Bologne

Le XI de l'Hellas Vérone