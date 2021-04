OL : la sale soirée de Lucas Paqueta

La suite après cette publicité

Une recrue attendue. L'été dernier, l'Olympique Lyonnais décidait, sous l'impulsion de son directeur sportif Juninho, de recruter Lucas Paqueta. Dans le dur à l'AC Milan, le milieu de terrain rejoignait les Gones en fin de mercato contre un chèque d'environ 20 millions d'euros. Un véritable pari donc pour les pensionnaires du Groupama Stadium, qui ajoutaient un nouveau joueur dans un secteur de jeu déjà peuplé et très concurrentiel. Malgré les doutes et les attentes, le footballeur âgé de 23 ans a rapidement conquis tout le monde.

Généreux dans l'effort et agressif dans les duels, il a aussi une bonne qualité de passe et une belle vision de jeu. Ce qui a rapidement fait mouche en Ligue 1. Un bon achat donc pour Lyon de l'avis de tous. Mais le footballeur auriverde est de plus en plus attendu en France comme il l'a avoué il y a quelques semaines. «Je pense que j'ai enchaîné un grand nombre de matches et à partir de là, les adversaires ont commencé à connaître mon style de jeu, mes qualités. Ils me connaissent bien, le marquage est plus dur. A moi de travailler et de m'améliorer pour passer cet obstacle (...) Mais ça fait partie du foot. L'adversaire me connaît mieux. Je ne vais pas changer mes caractéristiques car je dois rester sur ma ligne de conduite. A moi de trouver les solutions adéquates».

Une erreur au pire moment

Auteur de 7 buts et 5 assists en une trentaine d'apparitions cette saison, le natif de Rio de Janeiro, titulaire en puissance, était attendu par les Nordistes dimanche soir lors du choc de la 34ème journée. Et si son jeune coéquipier Maxence Caqueret a été brillant, lui n'a pas répondu présent au rendez-vous. Bien muselé par les Dogues, l'ancien joueur de l'AC Milan n'a pas été aussi influent qu'à l'accoutumée et il n'a pas fait les bons choix. Cela a notamment été le cas à 60ème minute lorsqu'il a fait une passe en retrait à destination de Marcelo qui a récupéré par Yilmaz, qui a offert le but du 2-2 à Jonathan David. Dans la foulée, Paqueta a été remplacé par Bruno Guimarães (63e).

Une mauvaise soirée pour le numéro 12 lyonnais, défendu par Claude Fichaux (adjoint de Rudi Garcia). «On ne peut pas dire que c'est le tournant, ce serait trop gros de dire ça. On gagne et on perd ensemble. Lucas Paqueta a fait une erreur, mais a perdu le match ensemble. C'est un collectif. C'est un joueur qui joue 99% du temps vers l'avant. La seule fois où il joue vers l'arrière, il a été puni ». Dans le camp lillois, cette erreur du Brésilien est considérée comme un tournant. C'était en tout cas le sentiment de Christophe Galtier. «À partir du moment où vous arrivez à inverser la tendance, il y a un ascendant psychologique fort et on sait qu'on est solides quand on mène». Soutenu par son club, Lucas Paqueta, qui avait déjà vécu une sale soirée face à l'OM en mars, sait qu'il devra montrer un meilleur visage lors des 4 dernières journées. Lyon compte sur lui !