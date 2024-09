Chelsea abandonne la piste Jules Koundé

À peine ouverte, la piste Jules Koundé se referme déjà pour Chelsea. D’après les informations de Sport, les Blues auraient déjà abandonné l’idée de faire venir le défenseur français lors du prochain mercato hivernal. Pour cause, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux ne souhaiterait déjà pas quitter le FC Barcelone, et encore moins cet hiver.

La suite après cette publicité

Malgré l’échec précoce du dossier Koundé, Chelsea va continuer sa quête d’un nouveau latéral droit. Michael Kayode, le défenseur de la Fiorentina serait d’ailleurs la nouvelle priorité d’Enzo Maresca pour le poste. Le recrutement de l’Italien pourrait être une opération moins couteuse et plus simple à réaliser, en plus d’être une solution de choix pour remplacer Reece James, encore blessé. Pour s’offrir les services du talentueux latéral de 20 ans, Chelsea pourrait débourser une vingtaine de millions d’euros.