Bayern Munich : la réponse sèche de Benjamin Pavard à ses détracteurs

Depuis le sacre tricolore à la Coupe du Monde 2018, il est passé dans une autre dimension. Arrivé au Bayern Munich en 2019, Benjamin Pavard a depuis enchaîné les apparitions sous les couleurs bavaroires et a commencé à collectionner les trophées. Bundesliga à deux reprises (2020, 2021), Coupe d'Allemagne (2020), ou encore Ligue des Champions (2020) et même Ligue des Nations avec les Bleus (2021) : le latéral droit aujourd'hui âgé de 25 ans commence à avoir une armoire bien remplie.

Malheureusement dans le jeu, l'ancien joueur du LOSC est loin de faire l'unanimité, surtout dans l'Hexagone. En novembre dernier, lors du dernier rassemblement de l'année avec l'équipe de France, Benjamin Pavard a d'ailleurs dû se contenter d'un rôle de remplaçant, lui qui est entré en jeu face au Kazakhstan (11 minutes de jeu) et contre la Finlande (45 minutes de jeu). Sous le feu des critiques ces derniers temps, le natif de Maubeuge a en tout cas répondu à tout cela dans un long entretien accordé à L'Equipe, juste avant de connaître sa 100e avec l'orge munichois.

«Que je plaise ou je ne plaise pas, je m'en fous»

«Les critiques, ça arrive. Une carrière qu'avec des hauts, ce serait super, mais ce n'est pas possible, on reste des humains, a d'abord déclaré l'élément défensif du Bayern Munich avant de poursuivre. Non, sincèrement non. Je n'ai rien lu. Pour avancer, j'écoute les gens qui sont autour de moi et mes coaches, pas les journalistes. Je n'ai pas changé dans ma manière de fonctionner. Je me suis posé les bonnes questions. Je me suis mis au calme. J'ai réfléchi.»

Et à l'avenir, Benjamin Pavard n'a pas vraiment l'intention de changer pour faire plaisir à tout le monde et convaincre ses détracteurs : «ce n'est pas un objectif. Je sais que je ne pourrai jamais plaire à tout le monde. Les meilleurs joueurs du monde sont critiqués, pourquoi on ne critiquerait pas Pavard ? Que je plaise ou je ne plaise pas, je m'en fous. Chacun a son point de vue. On doit le respecter.» Le message est désormais passé.