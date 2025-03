Le Bayern envisage de porter plainte contre le Canada

Quelques heures après la grave blessure d’Alphonso Davies, absent pour 8 mois après une déchirure des ligaments intervenue avec son équipe nationale, la colère ne retombe pas au Bayern Munich. Le club allemand estime que le staff médical canadien a fait preuve de grave négligence et envisage de porter plainte. « Nous exigeons une clarification complète des événements de la part de fédération canadienne et nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires », déclare le PDG du club bavarois, Jan-Christian Dreesen, dans Bild. « Nous sommes l’employeur et nous payons les joueurs, nous allons donc enquêter sur cette affaire », assure pour sa part le directeur sportif, Christoph Freund.

Le Canada s’est déjà défendu en affirmant que le latéral gauche, malgré un état physique pas optimal, a réclamé de jouer contre les États-Unis, match où il s’est lourdement blessé après 12 minutes seulement. Le Bayern reproche surtout à l’équipe nationale canadienne d’avoir insuffisamment regardé l’été du genou du latéral gauche avant de le renvoyer à Munich. « Envoyer un joueur visiblement blessé avec un genou endommagé sur un vol intercontinental de douze heures sans un examen médical approfondi est, à notre avis, une négligence grave et une violation claire du devoir médical », déplore Dreesen, qui poursuit sur la gestion globale de joueur de 24 ans. « Dans l’ensemble, l’utilisation de Davies, qui avait déjà des problèmes musculaires avant le match, dans une rencontre à faible enjeu, n’est à notre avis en aucun cas compréhensible. » La tension monte dans cette affaire.