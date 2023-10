OL : Fabio Grosso envoie un message à ses joueurs avant Clermont

Après une grosse semaine de trêve internationale, l’Olympique Lyonnais va tenter de remporter son premier succès de la saison, contre Clermont, dimanche. Avant-dernier du Championnat avec seulement trois points pris, le club lyonnais risque de s’éloigner du maintien s’il ne s’impose pas face à la lanterne rouge, devant son public du Groupama Stadium. En conférence de presse avant la rencontre, Fabio Grosso a pourtant tenu à ne pas mettre la pression sur son groupe avant ce match important.

«Les joueurs doivent tout faire pour essayer de faire un résultat. C’est un match important, on le sait, mais on ne peut pas penser tout de suite au classement final. Je ne dédramatise pas, c’est un match important. Ce match, c’est un examen après deux semaines de travail, on veut sortir de cette situation. Ce n’est pas dramatique, c’est juste un match très important à jouer. Je ne pense pas que mes joueurs sont paralysés par la situation, on connait la position difficile dans laquelle on est. Mais on veut sortir de cela et on essaiera de le faire dimanche soir», a expliqué le technicien rhodanien.