RB Leipzig-PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Deux semaines après sa défaite difficilement acquise au Parc des Princes face au RB Leipzig (3-2), le club de la capitale retrouve la formation allemande dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions, à la Red Bull Arena. Avec plusieurs changements dans son onze. D'abord, Gianluigi Donnarumma est préféré à Keylor Navas dans le but parisien. Le PSG transforme ensuite son animation au milieu avec les titularisations de Danilo Pereira et Georginio Wijnaldum, Marco Verratti étant blessé après son coup reçu à la hanche lors du clasico. Le Portugais, comme face au LOSC vendredi ou à l'aller, pourrait évoluer entre les deux centraux et ainsi transformer le 4-3-3 initial en 3-4-3, selon son positionnement en match. Enfin, Ángel Di María est de retour de suspension et il occupe ce soir le couloir droit de l'attaque francilienne, laissé vacant par Lionel Messi, forfait à cause d'une gêne aux ischio-jambiers de la cuisse gauche ainsi qu'une douleur à un genou.

Sorti blessé il y a deux semaines et remplacé par Josko Gvardiol, Lukas Klostermann est encore suppléé par le jeune Croate ce soir. Le secteur offensif est également modifié car Emil Forsberg démarre la partie, ce n'est pas le cas d'Amadou Haidara.

Les compositions d'équipes :

RB Leipzig : Gulácsi - Simakan, Gvardiol, Orban - Mukiele, Laimer, Adams, Angeliño - Nkunku, Forsberg - André Silva.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - D. Pereira, I. Gueye - G. Wijnaldum - Di María, K. Mbappé, Neymar.

Créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 150€ offerts avec le code FMUNI . Pour ce match retour, pariez 150€ sur une victoire du PSG 2-0 contre Leipzig et tentez de remporter 2 325 € (cote à 15,50). (cotes soumises à variation)