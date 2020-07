Espagne : le Deportivo de La Corogne veut annuler les montées et les descentes !

Le Deportivo de La Corogne devrait bien jouer en troisième division la saison prochaine. La formation galicienne a été reléguée, et ce alors qu'il lui reste encore un match à disputer, face à Fuenlabrada. Un duel reporté à cause de plusieurs cas de coronavirus au sein du club de la banlieue madrilène, mais même en cas de victoire, le Depor ne sortirait pas de la zone rouge. De son côté, la Liga a décidé que c'est Elche qui serait qualifié pour la dernière place restante de playoffs de montée et non Fuenlabrada, qui aurait obtenu son ticket en cas de succès.

Et dans un communiqué officiel publié sur son site, le club de La Corogne a demandé à la Liga que les montées et les descentes soient suspendus, estimant que le report de son match, qui devait se jouer au cours d'un grand multiplex et en même temps que ses rivaux pour le maintien, a faussé la fin de la compétition. Le club a aussi demandé la reléagation administrative de Fuenlabrada après avoir violé différentes règles disciplinaires mises en place, notamment en rapport avec le coronavirus.