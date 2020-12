L'OL force à nouveau un départ de Jean Lucas

Avant de partir en vacances et de profiter des fêtes de fin d’année en famille, les joueurs de l’Olympique Lyonnais doivent encore disputer deux matches de championnat. Un déplacement à Nice le week-end prochain et la réception de Nantes le 23 décembre. Deux derniers défis importants pour la course au podium, notamment après la contre-performance d’hier soir face à Brest au Groupama Stadium (2-2). Deux rencontres auxquelles ne participera pas le milieu de terrain brésilien Jean Lucas (22 ans).

Apparu six fois cette saison en Ligue 1 (une seule titularisation), l’ancien pensionnaire de Flamengo ne fait pas partie des plans de Rudi Garcia. Cependant, la chaîne Téléfoot révèle que le Brésilien, dont le contrat court jusqu’en 2024, ne sera pas du voyage à Nice. Il a été libéré par les dirigeants de l’Olympique Lyonnais, dans l’attente d’un accord avec un club. Il a obtenu l’accord de Juninho pour rentrer au Brésil dès cette semaine. Un prêt jusqu’à la fin de saison est la solution envisagée pour satisfaire tout le monde.

Incapable de percer dans un entrejeu très fourni (Houssem Aouar, Bruno Guimarães, Maxence Caqueret, Lucas Paqueta, Thiago Mendes), Jean Lucas est donc clairement poussé vers la sortie après avoir déjà été invité à plier bagage lors du dernier mercato estival. Réticent à changer d'air en octobre dernier alors que Strasbourg, Bordeaux, l’Internacional Porto Alegre, Porto, Parme et le FC Nantes ont toqué à sa porte, Jean Lucas n’a plus vraiment d’autre choix que d’aller voir ailleurs.