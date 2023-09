Ajax-OM : Pierre Emerick Aubameyang valorise l’esprit d’équipe des siens

Au micro de Canal + à l’issue du match nul acquis sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (3-3), l’attaquant de l’Olympique de Marseille, auteur d’un doublé à la Johan Cruyff Arena ce jeudi soir en Ligue Europa, a tenu à valoriser l’esprit d’équipe démontré par ses coéquipiers, sous les ordres de l’intérimaire Pancho Abardonado : «je pense que c’est un bon point au vu de la situation. C’était pas facile, ça reste l’Ajax. Prendre un point comme on l’a pris, c’est une bonne chose pour nous. On se devait de rester unis, en ce moment où c’est la tempête. Tout le groupe a assuré et a tout donné.»

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 1 1 0 0 1 0 3 3 3 Ajax 1 1 0 0 1 0 3 3

La Panthère de 34 ans est également revenue sur les attentes des supporters marseillais, notamment en raison du marasme que connaît le club phocéen avec les tensions entre ultras et direction : «solidaires ? Oui, on savait qu’on allait nous attendre, voir ce qu’on allait donner. De super mecs qui ont fait le travail, on peut faire confiance à tout le monde. C’est très positif. Bien sûr, on aurait aimé gagner, mais prendre un point ici, c’est une bonne chose. Dans les moments comme ça, il faut "step up" (monter d’un cran en anglais, ndlr) et se montrer courageux, avoir faim et montrer la voie. Le travail de l’équipe a primé aujourd’hui.»