L’épouse de Riyad Mahrez était terrorisée à l’idée de partir en Arabie saoudite

Critiqué lors de la dernière CAN pour son rendement avec l’Algérie, Riyad Mahrez (33 ans) avait, avant cela, fait un choix fort dans sa carrière. En pleine lumière lors de son passage à Manchester City, l’ailier des Fennecs a finalement cédé aux sirènes de l’Arabie saoudite. Désormais sous les couleurs d’Al-Ahli, le joueur de 33 ans a ainsi vu son quotidien bouleversé. Au même titre que son épouse, Taylor Ward, qui n’a d’ailleurs pas pas pu retenir ses larmes au moment d’évoquer son départ subi dans le Golfe dans une série diffusée sur Prime Vidéo. Au cours d’un échange avec sa sœur, la compagne de Riyad Mahrez, qui s’était déjà exprimée sur sa nouvelle vie, a notamment confié qu’elle avait le sentiment de «ne pas avoir le choix» quant à ce départ, avouant également s’être sentie «paniquée».

«Un jour, il a appelé alors que j’étais sur la plage, et il m’a dit 'nous partons en Arabie saoudite et j’y vais demain’. C’est tout. Je n’arrivais pas à croire que ça arrive. C’est arrivé si vite qu’on n’a pas eu une minute pour dire au revoir à tout le monde», a par ailleurs indiqué Taylor Ward, choquée par cette annonce. Dans la deuxième épisode du documentaire, la fille de l’ancien joueur Ashley Ward s’est aussi confiée sur sa «crise de panique» quand elle a compris que la piscine de son hôtel était uniquement réservée aux hommes. «Je sais que c’est stupide, je n’aime pas nager ou me mouiller les cheveux, mais c’est juste le rappel de la réalité», a avoué Taylor Ward, avant de tempérer quelque peu ses propos. «C’est plus détendu par rapport à ce qu’on m’a dit au départ».