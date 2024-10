Affaire Mbappé : Kylian Mbappé est très touché

Kylian Mbappé n’est pas un footballeur comme les autres. Et il en a certainement pris un peu plus conscience ces derniers jours. Comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Neymar Jr, ses moindres faits et gestes sont scrutés et décortiqués sur la place publique. Encore plus depuis qu’il a franchi les Pyrénées pour aller vivre son rêve au Real Madrid. Mais depuis quelques jours, le joueur passé par Bondy vit sans doute l’un des moments les plus difficiles de sa vie de sportif de haut niveau et d’homme. En effet, son nom a été cité dans une affaire de viol présumé en Suède.

Les faits se seraient déroulés la semaine dernière lors de la virée de KM9 à Stockholm. Mais le capitaine de l’équipe de France nie en bloc et évoque une relation sexuelle consentie avec une femme, avec laquelle il aurait d’ailleurs échangé des messages par la suite. Pris dans la tourmente, Mbappé affiche pourtant une certaine tranquillité. C’est ce que plusieurs médias ibériques ont indiqué ces derniers jours. El Chiringuito a confirmé cela hier soir. Le journaliste Edu Aguirre, connu pour être proche de la Casa Blanca, a assuré que Mbappé est très calme et ressent le soutien du Real Madrid.

Une affaire qui le secoue

Il a ajouté : «côté football, on me dit qu’il commence à être le même qu’avant.» Le Français est donc bien dans ses chaussures et ses crampons, lui qui est soutenu par le vestiaire merengue, qui ne discute pas de cette sombre affaire d’après RMC Sport. Le son de cloche est le même du côté de Relevo, qui précise que le club champion d’Espagne et d’Europe « resserre les rangs autour du Français.» Mais la publication espagnole dévoile des informations différentes concernant l’état d’esprit de la star des Bleus.

En effet, Relevo indique que ceux qui connaissent bien le joueur le voient «plus triste que jamais.» Des sources proches de KM9, interrogées par le média ibérique, affirment «avoir remarqué qu’il est blessé par le tumulte provoqué par cette affaire.» Mbappé, qui veut s’isoler et qui a trouvé refuge dans le travail à Valdebebas, serait «affecté psychologiquement.» Mais il montrerait son meilleur visage publiquement et sur le terrain. Révolté par cette affaire, l’international tricolore doit faire face et tenter d’avancer tout en prouvant son innocence.