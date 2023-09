Antonio Nusa, la nouvelle pépite du football norvégien qui écrase tout en Belgique

La suite après cette publicité

«Il a été fantastique, c’est un joueur incroyablement excitant. Il est jeune et va encore s’améliorer, mais c’était génial à voir. Il méritait d’avoir cette opportunité avec nous et il en a profité […] il doit continuer à travailler dur, à rester humble. C’est un bon gars, très calme et agréable. Tout va bien se passer pour lui, il lui suffit de profiter du football et de continuer à être performant comme il le fait» voici les compliments très élogieux laissés par Martin Odegaard envers son jeune coéquipier Antonio Nusa au micro de TV2. Des mots à l’issue d’une victoire 2-1 contre la Géorgie où le jeune ailier aura distillé des offrandes pour Erling Haaland et Martin Odegaard. Des mots qui ne se retrouvent pas uniquement dans la bouche du milieu d’Arsenal puisque le phénomène Antonio Nusa est un des hommes du début de saison.

Quelques jours plus tôt pour sa première cape, le jeune joueur de 18 ans avait marqué ses débuts en sélection norvégienne avec un but et une offrande contre la Jordanie (6-0). Son coach Ståle Solbakken est lui aussi totalement sous le charme. Pourtant, il constate une belle évolution sur les derniers mois comme il l’a expliqué en conférence de presse : «son corps a grandi, son physique est différent maintenant de celui que j’ai vu jouer (au printemps dernier ndlr). Il n’a pas été pertinent jusqu’à présent, car il n’était pas prêt jusqu’à présent.» Car oui, Antonio Nusa est un talent très précoce et cela nécessite toutes les précautions. Buteur face à Porto la saison dernière alors qu’il avait 17 ans et 189 jours, il est devenu le plus jeune buteur du Club Bruges dans la compétition où seul Ansu Fati a été plus précoce (17 ans et 40 jours). Il est également, le plus jeune buteur de l’histoire du Club Bruges puisqu’il a marqué sa première réalisation à 17 ans et 21 jours.

Chelsea déjà sur le coup

Ailier gauche remuant, rapide et efficace, il s’amuse en Jupiler Pro League depuis son arrivée en août 2021. Auparavant, il avait débuté du côté de la Norvège et de Stabæk. Débutant dans le championnat norvégien à 16 ans, il a coûté pas moins de 3 millions d’euros au club brugeois. Un pari déjà payant pour la formation belge qui peut déjà se frotter les mains. Champion de Belgique avec Bruges en 2022, découvrant la Ligue des Champions, il symbolise parfaitement le renouveau du football norvégien et se rapproche inexorablement d’un gros transfert. Prolongé en avril dernier jusqu’en juin 2027, le gaucher fait notamment l’objet de la convoitise de nombreuses formations. Suivi par Arsenal, Liverpool, Newcastle, l’Ajax Amsterdam, l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais ou encore le Borussia Dortmund, il a surtout tapé dans l’œil de Chelsea dont l’intérêt semble le plus marqué. En effet, les Blues ont tenté de le recruter en fin de mercato, mais le joueur a décliné l’approche.

«J’avais reçu tellement de messages. Mais je savais déjà que j’allais rester à Bruges. Je l’avais déjà clairement affirmé au début de l’été. Devenir d’abord un titulaire régulier du Club, puis réfléchir à la prochaine étape de ma carrière. Même si je dois admettre que j’ai parlé un moment avec le Club après cette offre de Chelsea. Même alors, nous étions sur la même longueur d’onde. Aucun problème. Je savais ce que je devais faire : rester. 30 millions d’euros, c’est bien sûr beaucoup d’argent. Mais je n’y pense pas. Cela ne ferait que me distraire »expliquait-il d’ailleurs à TV2. Disputant 4 matches (1 but) pour sa première saison et 34 rencontres (2 réalisations et 2 offrandes) pour son deuxième exercice, il se voit désormais doter d’un rôle de cadre du Club Bruges. Progressant de manière linéaire, il compte déjà 11 apparitions pour 2 buts et 3 offrandes cette saison où il a permis à son club de se qualifier en Ligue Europa Conference tout en se retrouvant bien placé en championnat (1er, 13 points sur 18 possibles). D’ailleurs, ce samedi, Bruges s’est imposé 4-2. Entré alors que le score était de 2-2, Antonio Nusa a marqué et délivré une offrande pour faire chavirer la rencontre. Un statut de joueur impactant qu’il va devoir défendre tout au long de la saison.