Équipe de France : la sortie cash de Didier Deschamps sur le cas Rayan Cherki

Didier Deschamps a enterré le suspense. Depuis hier soir, il se murmurait que Rayan Cherki allait découvrir pour la première fois de sa carrière l’équipe de France. Les rumeurs disaient vrai, puisque Didier Deschamps a officialisé la nouvelle ce mercredi au moment d’annoncer sa liste pour le Final Four de Ligue des Nations. Le futur ex-Lyonnais, auteur d’une saison fantastique avec son club (12 buts et 20 passes décisives) et récompensé par une présence dans le XI type de Ligue 1, arrive désormais à un virage important de sa carrière.

Entre son transfert attendu cet été, et cette première convocation en équipe de France, Cherki sait que les regards seront naturellement tournés vers lui lors des prochaines semaines. Peu importe, il en a l’habitude depuis le premier âge. A un an de la Coupe du Monde, le défi qui se dresse devant le prodige lyonnais est donc désormais de s’imposer chez les Bleus, ou en tout cas de jouer un rôle pour transformer son ticket en abonnement. Présent ce mercredi en conférence de presse, Didier Deschamps a expliqué son choix d’appeler le milieu offensif de 21 ans.

Il rejette l’idée d’avoir empêché Cherki d’aller avec l’Algérie

«À quel point la possibilité qu’il aille avec l’Algérie a joué dans ma réflexion ? 0. Je n’ai jamais empêché un joueur de choisir, ou essayé de le bloquer. Pour ceux qui ont la double ou triple nationalité, si je ne dois pas les prendre, je ne les prends pas. Ils ont la liberté. Quand je les prends, c’est pour nos besoins, même si beaucoup de choses peuvent être dites, a-t-il rappelé. Mais à aucun moment, je n’ai joué avec ça depuis que je suis sélectionneur. Quand je prends un joueur, je le prends parce que j’estime que c’est le moment et que j’en ai besoin, ç’a été le cas avec d’autres joueurs. Je ne jouerai jamais avec leur liberté. » Il a également insisté sur la qualité des performances du Lyonnais, qui lui ont donc permis d’être appelé pour la première fois en bleu.

« Pourquoi je l’ai appelé ? Je l’ai décidé. C’est ma responsabilité. Rayan aurait pu être là au mois de mars, il a su se montrer décisif avec ses buts et ses passes décisives donc il sera là aujourd’hui. » Mais comme une surprise ne suffisait pas, DD a également rappelé Lucas Hernandez, plus d’un an après sa dernière sélection. Ce qu’il a expliqué : «Lucas ? J’échange avec lui, il a subi une deuxième grave blessure, ce n’est pas évident même si je connais son mental, il a un temps de jeu un peu limité, mais il est toujours à fond, il a un état d’esprit incroyable. S’il n’avait pas eu ses blessures graves, il aurait beaucoup de sélections en plus ». Il a aussi été invité à commenter sa décision de convoquer Pierre Kalulu pour la première fois : «Pierre Kalulu fait une belle saison avec la Juventus. Il avait été très bon avec l’AC Milan. Il a la capacité à pouvoir être utilisé à deux postes (…) Cela fait un moment qu’on le suit. C’est plus ou moins lié aux absences sur le plan défensif, mais ça reste aussi dans mon esprit de pouvoir faire bouger les lignes. » Faire bouger les lignes, les revenants Malo Gusto, Loïc Badé et Clément Lenglet en auront peut-être eux aussi l’occasion après leur nouvelle convocation. Une journée décidément placée sous le signe de la surprise.