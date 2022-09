La durée du contrat de Kylian Mbappé, un casse-tête pour le PSG

La suite après cette publicité

Alors qu'il semblait très proche de s'engager avec le Real Madrid à la fin de la saison dernière, Kylian Mbappé en avait finalement décidé autrement. «Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris était ma maison. J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus : jouer au football et continuer à gagner des trophées avec vous tous» s'était alors exprimé le champion du monde 2018. A ce moment-là, la joie des supporters parisiens contrastait avec le dépit des dirigeants madrilènes. Une belle victoire pour le board parisien vis à vis de ses homologues espagnols.

Depuis, le Bondynois a réussi un début de saison fantastique. Auteur de neuf réalisations en sept rencontres toutes compétitions confondues, l'international tricolore marche sur l'eau comme sur ses adversaires. Néanmoins, plusieurs points noirs viennent assombrir un tableau presque parfait. Avec ses coéquipiers, tout n'est pas rose en ce moment. Après la polémique sur le "penaltygate", une nouvelle vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, où on voit Mbappé s'en prendre à Achraf Hakimi, en lui reprochant de ne pas lui avoir donné le ballon sur un certain ton. Outre les différentes tensions qui existent avec ses coéquipiers du PSG, un détail contractuel vient désormais s'ajouter aux dossiers à gérer pour la direction sportive parisienne.

Bis repetita à la fin de la saison ?

Annoncé jusqu'en 2025, le contrat de Kylian Mbappé porte en réalité sur deux années, avec une année supplémentaire en option. Cependant, le PSG n'a pas la main sur cette dernière. Un détail contractuel très important n'a pas été mentionné au moment de la prolongation du Bondynois. En effet, selon une source interne relayée par L'Equipe : «cette dernière année est à la discrétion de Kylian Mbappé.» Si on s'attarde sur cette situation, elle est finalement tout sauf anormale. L'attaquant français souhaitait renouveler son bail avec le PSG mais avec un contrat relativement court à la clé, pour ne pas se retrouver à nouveau «enfermé». A l'inverse les dirigeants parisiens préféraient, de leur côté, partir sur un contrat à long terme afin de conserver le joueur de 23 ans le plus longtemps possible.

La question de la durée du contrat de KM9 était donc au centre des négociations et un compromis avait donc été finalement trouvé entre les deux parties. Résultat des courses ? Le Paris Saint-Germain devra s'intéresser aux détails contractuels du Tricolore dès l'été prochain. Sinon le club parisien risque de se retrouver dans la même situation que celle qu'il a vécu l'année dernière avec un dénouement dans les tous derniers jours de la saison. Un dossier très chaud en perspective...