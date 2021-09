Ligue 1 : Lille replonge à Lorient

Victorieux lors de la dernière journée contre Montpellier (2-1), après trois premiers matchs sans victoire, les Champions de France devaient confirmer leur lancée sur la pelouse de Lorient, également désireux de renouer avec le succès après deux matchs consécutifs sans gagner. Jocelyn Gourvennec alignait une formation classique avec un duo Yilmaz-Ikoné en pointe et un milieu de terrain composé de Yazici, André, Xeka et Gomes, en l'absence de Bamba. Côté Merlus, Christophe Pelissier conduisait un 5-3-2 avec Moffi et Laurienté à la pointe de l'attaque.

Mais dès le début de la partie, le LOSC retombait dans ses travers et affichait un visage inquiétant. Après une première alerte (2e), Moffi réalisait un rush sublime devant quatre défenseurs lillois et servait Laurienté en retrait. L'attaquant français a contrôlé avant de placer une frappe puissante dans les filets de Grbic (1-0, 7e). Malgré la forte possession des Dogues, Lorient se montrait plus adroit techniquement et pouvait évoluer facilement en contre-attaque, notamment en raison des larges espaces laissés par la défense de Lille.

Laurienté et Moffi régalent

Alors que tout souriait pour Pelissier et ses hommes, Laporte commettait l'erreur après un duel dans la surface avec Yilmaz, qui s'est fait justice lui-même devant Nardi (1-1, 25e). Une égalisation qui n'a pourtant pas inquiété les locaux, désireux de reprendre l'avantage. Avant la pause, Lorient aurait pu obtenir un penalty après une main de Fonte dans la surface, mais la VAR en a décidé autrement (45e+4). Après la pause, les Bretons repartaient sur les mêmes intentions, mais manquait de justesse dans le dernier geste.

Lille aurait pu renverser le score dans son temps fort après l'heure de jeu, mais Ikoné, Botman, Xeka et Yilmaz ne parvenaient pas à tromper Nardi (61e, 67e, 70e, 80e). Dans les derniers instants, alors que Lorient donnait tout, le LOSC semblait ne plus maitriser la rencontre. Sur une énième contre-attaque, Le Goff tentait de trouver Moffi au premier poteau. Entre deux adversaires, le buteur nigérian est parvenu à reprendre le ballon en taclant pour le glisser au fond des filets et faire exulter le Moustoir (2-1, 89e).

Lorient confirme son bon début de Championnat et grimpe provisoirement à la quatrième place de la Ligue 1 après avoir accroché Saint-Étienne et Lens et s'être imposé face à Monaco. Avec seulement cinq points pris et deux défaites concédées, Lille plonge à la dixième place avant les autres matches du week-end.