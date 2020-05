La bombe de Kevin de Bruyne sur son avenir, Lionel Messi toujours plus fidèle au FC Barcelone

La révélation fracassante de Kevin De Bruyne sur son avenir

En Angleterre, une déclaration de Kevin de Bruyne fait les gros titres du Daily Mail. En effet, le milieu de terrain a révélé qu'il pourrait quitter Manchester City si la sanction d'une exclusion de la Ligue des champions n'était pas levée ! Sans C1, le Belge pourrait aller voir ailleurs et tourner le dos à Manchester City. «Pour l'instant, j'attends», a-t-il expliqué dans une interview à HLN. «Le club nous a dit qu'il allait faire appel et qu'il était presque sûr à 100% d'être dans son bon droit. C'est pourquoi j'attends de voir ce qui va se passer. Je fais confiance à mon club. Une fois la décision finale annoncée, je passerai tout en revue. Deux ans sans football européen, ce serait long. Si c'est un an, je verrai peut-être.» Considéré comme l'un des meilleurs milieu de terrain du monde actuellement, De Bruyne ne devrait pas manquer de prétendants s'il décidait de quitter les Citizens.

Messi, l'un des joueurs les plus fidèles d'Europe

En Espagne, c'est un certain Lionel Messi qui fait la couverture du journal Sport ! Le journal pro-barça revient sur la longévité du crack argentin sous les couleurs blaugranas. Et c'est un véritable record de fidélité envers le FC Barcelone. En effet, le numéro 10 a débuté avec le club catalan un soir d'octobre 2004 et depuis il est l'homme d'un seul club. Pour la publication, il est d'ailleurs le seul grand joueur mondial qui a toujours joué dans la même équipe. À ce petit jeu, Messi est déjà en troisième position des joueurs encore actifs en étant seulement derrière Igor Akinfeev, le gardien du CSKA Moscou et de Loïc Perrin, le défenseur de Saint-Etienne. Une sacrée longévité tout de même ! On reste au Barça avec une info mercato ! Sur le départ depuis plusieurs mois maintenant, Ivan Rakitic voit Tottenham s'intéresser à sa situation selon Mundo Deportivo. Le Croate qui est aussi courtisé par le Séville FC, son ancien club, devrait avoir l'embarras du choix lors du prochain mercato.

L'Inter entre dans la danse pour Pogba

En Italie, un champion du Monde est en Une de la Gazzetta dello Sport ! Annoncé sur le départ depuis plus d'un an déjà, après son retour mitigé à Manchester United, Paul Pogba est plus que jamais sur le départ selon la presse italienne. Et contre toute attente, c'est l'Inter qui pourrait réaliser le gros coup du prochain mercato. En effet, Steven Zhang, le propriétaire des Nerazzurri veut un top-player pour la saison prochaine et serait prêt à jeter son dévolu sur le Français. Alors que Mauro Icardi devrait partir définitivement au PSG et qu'Ivan Perišić au Bayern Munich, le deuxième club de Milan pourrait ainsi trouver les fonds nécessaires pour réaliser l'opération Pogba ! En Angleterre, ce n'est pas le même son de cloche puisque le Daily Star indique que le milieu de terrain serait toujours dans les plans d'Olé Gunnar Solskjær, l'entraîneur des Red Devils. Une chose est sûre, Pogba va encore animer le mercato cet été !