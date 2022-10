Mercato : Endrick impose une exigence hallucinante à son futur club

La suite après cette publicité

Il n’a que 16 ans, mais il a déjà mis tout le monde à ses pieds. Joyau de Palmeiras, Endrick est la sensation que tout le Brésil attend de voir éclore. À son âge, le natif de Brasilia a déjà ouvert son compteur but avec l’équipe première du Verdão. C’était le 5 octobre dernier contre l’Athletico Paranaense (3-1). Une réalisation inscrite à la 70e minute faisant d’Endrick le plus jeune buteur de l’histoire du championnat brésilien à 16 ans et 98 jours.

Tout heureux de posséder un tel talent dans ses rangs, le club pauliste sait toutefois qu’il ne pourra pas le conserver bien longtemps. Grâce à la loi brésilienne en matière de transfert, Palmeiras est assuré de profiter des services d’Endrick jusqu’à ses 18 ans. Après, c’est une autre histoire. Le jeune prodige s’envolera sûrement en direction de l’Europe pour rejoindre un club qui aura sans doute déjà réglé son transfert.

Un choix cornélien à venir pour le Real Madrid ?

Car la bataille fait rage. Le Paris Saint-Germain a envoyé Luis Campos observer le joueur, de quoi provoquer la riposte du Real Madrid, bien décidé à rafler la mise. De son côté, le Verdão espère que cette bataille de géants pourra lui rapporter au moins 40 M€. Mais attention, Endrick ne voudrait pas aller jouer n’importe où si l’on en croit le média espagnol Defensa Central. En effet, l’entourage du joueur aurait fait savoir qu’Endrick imposera une condition non négociable à son prochain club : ne pas évoluer aux côtés d’Erling Haaland !

Le Brésilien n’a rien personnellement contre le Norvégien, mais il estimerait tout simplement que le rayonnement du Scandinave nuirait forcément à son éclosion. Une information qui a son importance à Madrid. 2024, c’est l’année à partir de laquelle Endrick pourra changer de club, mais aussi le moment où la clause libératoire de 200 M€ d’Halant sera activable. Courtisan annoncé du Norvégien, le Real Madrid serait disposé à payer la note. Mais s’il passe à l’acte, il pourrait dire adieu à Endrick…