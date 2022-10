FC Barcelone - Celta Vigo : les compositions officielles

C’est le choc du jour en Espagne. Le FC Barcelone affronte le Celta Vigo ce dimanche à 21h pour le compte de la 8e journée de la Liga, un match en direct commenté sur notre site. Après la victoire du Real Madrid contre Getafe (0-1), les hommes de Xavi doivent impérativement s’imposer pour retrouver la tête du classement avant le Clasico, la semaine prochaine.

Pour ce faire, le technicien espagnol, privé d’Araujo, Depay, Koundé, Kessié et Christensen blessés, a aligné un 4-3-3 avec une défense Baldé, Piqué, Alonso et Alba. Le serial buteur polonais Robert Lewandowski est titulaire en attaque aux côtés de Ferran Torres et Raphinha. De retour dans le groupe, Frenkie de Jong est sur le banc.

Les compositions officielles :

Barça : Ter Stegen - Baldé, Piqué, Alonso, Alba - Gavi, Busquets, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres.

Celta Vigo : Marchesin - Mallo, Aidoo, Nunez, Galan - Gabri - Cervi, Beltran, Rodriguez - Aspas, Larsen.