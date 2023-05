Ligue des Champions 2023 : l’arbitre de la finale est connu !

Arbitre de la finale de la Coupe du monde 2022 entre l’Argentine et la France (3-3, 4-2 aux tirs au but), le Polonais Szymon Marciniak vient d’être nommé pour diriger la finale de la Ligue des Champions 2023 entre Manchester City et l’Inter Milan. Une belle distinction pour ce dernier qui avait notamment dirigé la demi-finale retour entre les Sky Blues et le Real Madrid (4-0). A 42 ans, le natif de Płock vit une période rêvée.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, les arbitres des finales des autres compétitions européennes ont été dévoilés. Pour la finale de la Ligue des Champions féminine, la Galloise Cheryl Foster a été désignée pour le match opposant le FC Barcelone à Wolfsbourg. Pour ce qui est de la Ligue Europa, Anthony Taylor s’occupera de la finale entre le Séville FC et l’AS Roma. Enfin, l’Espagnol Carlos Del Cerro Grande sera au sifflet pour Fiorentina - West Ham en Ligue Europa Conference.

À lire

Bordeaux : Josh Maja rate 2 penalties en 5 minutes !