Hamari Traoré va signer à la Real Sociedad

La dernière danse. Samedi soir, le Stade Rennais a disputé son ultime rencontre de la saison 2022-23 face au Stade Brestois. Il s’agissait également du dernier match du capitaine Hamari Traoré sous les couleurs bretonnes. Arrivé chez les Rennais en 2017, le Malien a su convaincre tout le monde sur comme en dehors des terrains. Véritable force tranquille, le latéral droit arrive au bout de son contrat le 30 juin prochain.

Libre de s’engager où il le souhaite, Traoré a l’embarras du choix. L’été dernier, il était sur la short-list du FC Barcelone, qui voulait se renforcer à son poste. Cet hiver, c’est l’Olympique Lyonnais qui frappé à sa porte comme révélé sur notre site. Les Gones, Laurent Blanc en particulier, appréciaient son profil et sa solide expérience. Des échanges ont eu lieu mais l’opération n’est pas allée au bout.

Traoré vers la Liga

Les Gones ont terminé la saison avec le prometteur Saël Kumbedi et Malo Gusto, resté en prêt mais vendu à Chelsea cet hiver. Mais le contact était établi en vue de cet été. D’autres écuries se sont également positionnées, notamment des clubs turc et anglais. Tout ce petit monde a été devancé par un prétendant qui a avancé ses pions dans l’ombre : la Real Sociedad. Selon nos informations, l’écuries espagnole va, sauf retournement de surprise, enregistrer l’arrivée du Malien âgé de 31 ans. Il va signer un contrat de deux ans plus une année en option. Il est attendu en Espagne pour passer sa visite médicale.

Quatrième du championnat espagnol, la Real Sociedad va disputer l’UEFA Champions League la saison prochaine. De quoi séduire Hamari Traoré, qui n’aurait pas eu la même opportunité à Lyon notamment. Rennes, qui jouera la C3 et qui a avoué lui avoir proposé une prolongation de contrat, n’a pas vraiment eu une attitude classe avec le joueur, notamment Florian Maurice. Passé par le Paris FC, Lierse (Belgique), le Stade de Reims et donc le Stade Rennais, l’international malien va faire le grand saut vers la Liga. Un nouveau défi de taille pour le natif de Bamako qui a toutes les qualités pour s’imposer dans ce championnat.