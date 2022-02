Liverpool - Leeds : les compositions officielles

À cause du COVID-19, la rencontre entre Liverpool et Leeds se déroule ce mercredi alors qu'elle aurait dû se disputer le 26 décembre lors du Boxing Day (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Après Manchester United dimanche, les Peacocks auront une nouvelle fois fort à faire.

La suite après cette publicité

Les hommes de Jürgen Klopp auront légèrement la pression ce soir, puisqu'en cas de victoire ils peuvent revenir à 3 points du leader Manchester City et relancer le suspense en Premier League. Pour se faire, le technicien allemand se base sur un 4-3-3 et a réalisé 5 changements par rapport au match contre Norwich. Le trio offensif sera composé de Luis Diaz, Sadio Mané et Mohammed Salah. Quant à El Loco, un 4-2-3-1 aura pour mission de contrecarrer les plans des Reds.

Les compositions officielles :

Liverpool : Alisson ; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson ; Thiago, Fabinho, Jones ; Salah, Mané, Diaz.

Leeds : Meslier ; Dallas, Ayling, Struijk, Firpo ; Klich, Forshaw ; Raphinha, Rodrigo, Harrison ; James.