Strasbourg - OM : les notes du match

Après l’euphorie, l’OM devait revenir sur Terre ce dimanche soir sur la pelouse de Strasbourg. Dimanche dernier, le club de la Canebière avait réussi un coup de maître en allant chercher une victoire inoubliable sur la pelouse de l’OL (2-3). Dès lors, il fallait enchaîner en Alsace. Pour ce faire, Roberto de Zerbi décidait d’aligner une équipe-type avec notamment Ismaël Koné dans l’entrejeu, Adrien Rabiot sur le banc pour sa première et Derek Cornelius pour remplacer Leonardo Balerdi en charnière centrale. De l’autre côté, Liam Rosenior a également fait du classique, mais a décidé de titulariser Diego Moreira au poste de défenseur gauche pour contenir au maximum les offensives de Mason Greenwood. D’entrée, les locaux ont bousculé leurs visiteurs. Bien plus volontaires et appliquant un pressing très dérangeant pour la relance phocéenne, les Strasbourgeois ont réalisé une entame parfaite. Dès lors, en se procurant les meilleures occasions de la rencontre, le RCSA avait à cœur d’ouvrir la marque pour récompenser leurs bonnes idées. Problème, les pensionnaires de la Meinau se sont heurtés à un Geronimo Rulli en feu.

La suite après cette publicité

Déjà brillant la semaine passée à Lyon, l’Argentin a récidivé en première période à travers plusieurs interventions salvatrices (15e, 18e, 33e). Et même quand l’ancien du MHSC pouvait être pris à revers, les coéquipiers d’Emanuel Emegha se montraient trop maladroits à l’instar du Néerlandais, parfois trop égoïste (28e). Pour autant, Strasbourg a finalement été récompensé de sa belle première période. Largement dominateurs, les Alsaciens ont appuyé sur le côté gauche qui faisait mal pour ouvrir le score. Auteur d’un superbe dédoublement dans le dos de la défense phocéenne, Diego Moreira a été servi dans la surface. L’ancien Lyonnais, en forme ce soir, ne s’est pas fait prier pour tromper Rulli entre les jambes et inscrire son premier but en professionnel (1-0, 40e).

À lire

OM : le terrible retour sur Terre de Roberto De Zerbi et ses joueurs

Strasbourg fait tomber l’OM

Rigoureux et bien plus emballants tant tactiquement que techniquement, les locaux sont donc rentrés aux vestiaires avec un avantage au score logique face à un OM amorphe. En début de seconde période, Marseille avait donc à cœur de revenir dans la partie et tout simplement de rentrer dans sa rencontre. Battu tactiquement par son homologue strasbourgeois, Roberto de Zerbi a continué de faire confiance à son onze de départ. Ne pouvant compter sur un Elye Wahi encore invisible ce dimanche, les Phocéens ont pu miser sur un Mason Greenwood inspiré pour mettre la pression sur le RCSA. Finalement, la tentative de l’Anglais sur un centre en retrait d’Amine Harit a été repoussée par un Petrovic bien vigilant (55e). En s’appuyant sur l’entrée d’Adrien Rabiot suite à la blessure d’un Ismaël Koné en pleurs, Marseille a continué de mettre la pression. Pour autant, cela était insuffisant pour mettre en danger leurs farouches adversaires.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 16 6 15 5 1 0 20 5 2 Monaco 16 6 9 5 1 0 12 3 3 Marseille 13 6 8 4 1 1 15 7 4 Reims 11 6 2 3 2 1 10 8 5 Lille 10 6 4 3 1 2 11 7 6 Lens 10 6 3 2 4 0 5 2 7 Nantes 9 6 3 2 3 1 9 6 8 Strasbourg 9 6 2 2 3 1 12 10 Voir le classement complet

Et même si ces derniers pouvaient être dépassés sur certaines occasions, Petrovic était là pour veiller, à l’instar de sa parade décisive face à Neal Maupay (64e). Et même si Greenwood continuait d’être la menace numéro 1 du côté des Phocéens (69e), ces derniers ne montraient pas assez de choses pour aller chercher un résultat. Et malgré un ultime sursaut d’orgueil qui aurait pu leur permettre d’arracher le nul, Marseille n’a pas réussi à réitérer le scénario de la semaine passée à Lyon. Avec cette première défaite de la saison en Ligue 1, l’OM lâche trois points sur l’AS Monaco et le PSG, tandem de tête de cette Ligue 1. Valeureux et méritant clairement cette victoire, Strasbourg se replace et pointe à une huitième place encourageante pour la troupe de Liam Rosenior. Le retour sur Terre aura été rude pour Marseille.

L’homme du match

- Nanasi (7,5) : buteur lors des trois derniers matchs avec Strasbourg, l’ailier suédois s’est mué en passeur sur l’ouverture du score pour Moreira, après avoir percuté et fixé Murillo sur son côté gauche (40e). En plus de cela, il est au départ de la première frappe de la rencontre, sur son décalage à droite pour Bakwa (9e), a toujours été juste dans ses transmissions et n’a jamais fait le geste de trop. Avec trois buts et une passe décisive, ses débuts avec le club strasbourgeois en Ligue 1 sont clairement réussis. Remplacé par Marvin Senaya (83e).

La suite après cette publicité

Racing Club de Strasbourg

- Petrović (7) : le portier serbe n’a eu qu’une seule parade à réaliser en première période, sur la frappe lointaine de Greenwood (44e). En seconde période, il répond une nouvelle fois présent sur la frappe en première intention de l’Anglais (55e), avant de stopper la frappe de Maupay (63e).

- Doué (5,5) : l’ancien Rennais a été répondu présent derrière face à Luis Henrique sur son côté droit, l’empêchant d’apporter du danger sur son flan. Offensivement, il a tenté de trouver à plusieurs reprises Bakwa et Emegha par de longs ballons dans le dos, sans grande réussite.

La suite après cette publicité

- Sow (5,5) : le défenseur central guinéen a muselé un Elye Wahi en manque de confiance, en faisant preuve d’agressivité dans ses interventions. Lui aussi a eu du déchet dans ses longs ballons, mais il a parfaitement rempli son rôle.

- Sarr (6) : tout comme son compère de la défense centrale, il a réalisé une prestation assez propre, facilitée par le manque d’impact offensif des Marseilais.

- Moreira Jr. (7) : aligné dans le couloir gauche de la défense alsacienne, le Portugais n’a cessé de monter pour dédoubler dans le dos de Nanasi, lorsque ce dernier fixait dans l’axe, comme sur son ouverture du score (40e). Il a également limité l’influence de Greenwood, qui a souvent repiqué dans l’axe pour être plus dangereux. Remplacé par Junior Mwanga (89e).

- Doukouré (7) : le milieu défensif n’a pas lâché Amine Harit d’une semelle, le bloquant à chaque fois qu’il a tenté de se retourner pour faire accélérer le jeu côté marseillais. Il a aussi fait preuve de justesse dans ses passes pour permettre à ses coéquipiers de projeter rapidement vers l’avant. Il termine sa rencontre avec quatre ballons récupérés.

- Bakwa (5) : s’il a posé des problèmes à Lilian Brassier, l’ailier droit de 22 ans a eu plus de mal dans le dernier geste, que ce soit dans ses centres ou dans ses tentatives face au but (9e ; 62e). Il a par ailleurs perdu plusieurs ballons, mais a su aider dans le repli défensif pour aider Doué. Remplacé par Abakar Dylla (77e).

- Diarra © (6) : le milieu français était partout sur le terrain. Très actif dans le pressing pour gêner les relances marseillaises, il a incité ses coéquipiers à presser haut pour perturber le plus possible les joueurs de Roberto De Zerbi.

- Santos (6) : le milieu prêté par Chelsea a une nouvelle fois réalisé une très belle performance dans l’entrejeu strasbourgeois, dans la récupération du ballon et dans l’orientation du jeu. Son placement entre les lignes a gêné Geoffrey Kondogbia qui a du mal à lui suivre durant la rencontre.

- Nanasi (7,5) : voir ci-dessus.

- Emegha (4) : l’avant-centre néerlandais a beaucoup vendangé devant. Après sa tête qui passe au-dessus des cages de Rulli (28e), l’ancien joueur du Sturm Graz perd deux face-à-face contre le gardien argentin. Le premier après avoir été lancé dans la profondeur par Moreira (33e), le second en début de seconde période (48e). Alors qu’un troisième un contre un était proche, il est repris par Cornelius in extremis (88e). Remplacé par Sékou Mara (89e).

Olympique de Marseille

- Rulli (6) : tranquille en début de match, il doit attendre la 14e minute pour être inquiété par Bakwa. Rulli réalise un beau plongeon pour se débarrasser du ballon. Par la suite, il se couche bien sur une frappe, dans le coin gauche de la cage, d’un Nanasi brillant (18e). Attentif face à Emegha, il stoppe la tentative adverse d’un joli arrêt de la main. Avant la fin de la 1re mi-temps, il ne peut pas faire grand-chose sur l’ouverture du score strasbourgeoise. La seconde moitié du match sera aussi réussie. L’Argentin reste sur sa belle lancée en Championnat.

- Wahi (5) : ses coéquipiers ont souvent eu du mal à le trouver. Bien pris par Sow, il a dû jouer au physique pour se frayer un chemin dans la défense alsacienne. Pas avare sur ses décrochages et ses replis défensifs, Wahi n’hésitera pas à descendre de sa zone d’attaque pour venir chercher les ballons, souvent sans succès. Remplacé par Jonathan Rowe à la 62e,

- Luis Henrique (5) : moins en jambe aujourd’hui Luis Henrique, n’aura pas renouvelé ses superbes prestations en première mi-temps. Pour rappel, le Brésilien a déjà été l’auteur de trois et trois passes décisives avant ce match. A la demi-heure de jeu, il se replace dans l’axe face au but et frappe, après une petite session de dribbles. Sa frappe trop croisée n’inquiète pas le gardien.

- Harit (4) : bien pris par un marquage strasbourgeois intense, notamment de la part de Doucouré, il ne parvient pas à faire d’appels intéressants, ni même à décrocher assez pour proposer des solutions durant toute la première demi-heure de jeu. À la 24e minute, Harit aurait pu lancer Greenwood sur sa droite plutôt que Wahi, mais fait le mauvais choix. Un peu plus tard, le Marocain, se manque totalement sur une phase offensive et perd le ballon. Cela coûtera un but sur une contre-attaque. Remplacé par Neal Maupay (62e), qui, après une belle passe de Rabiot, frappera au but dès la 63e minute de jeu.

- Greenwood (5) : très timide et peu en vue durant l’ensemble de la première partie du match. Face à une défense compacte, Greenwood n’a tenté que très peu de duel et d’un contre un, pourtant l’une de ses spécialités depuis le début de la saison. L’attaquant s’est recentré petit à petit à la demi-heure de jeu, et a même été à l’origine de l’occasion olympienne la plus franche de la période, à savoir une frappe sèche stoppée difficilement par le portier alsacien (43e). Au retour des vestiaires, un peu plus dans son match, il propulse un ballon sur Petrovic qui le sort in-extremis (53e). Il continuera, quelques fois d’appuyer sur la défense adverse, sans pour autant faire la différence.

- Koné (4,5) : il aura dû faire des miracles pour se sortir de l’intense pressing adverse. Koné se lance à la 26e minute de jeu dans une belle échappée où il réussit enfin à faire la différence pour se projeter vers le but. Remplacé, après une blessure, par le néo-olympien Adrien Rabiot (62e), qui impactera le jeu dès les premières secondes sur le terrain avec une superbe passe pour Maupay (63e). Le milieu français ne parviendra pas à changer cependant le cours du match.

- Kondogbia (4) : il y avait eu du mieux pour Kondogbia contre l’Olympique Lyonnais, mais l’entame de match de ce soir a probablement rappelé de mauvais souvenirs aux supporters marseillais. Positionné au milieu de terrain, le centre-africain n’aura pas réussi à s’imposer durant l’ensemble de sa prestation. De plus, il n’aura réalisé qu’une seule petite interception durant toute la rencontre. Bien trop peu à son poste.

- Murillo (4) : dans le dos de Greenwood, il n’aura pas su s’imposer comme il le devait. Le Panaméen ne parvient, également, pas à stopper Morera, qui ouvre le score pour Strasbourg (40e). Quelques centres intéressants viennent, toutefois, améliorer un peu l’ensemble de son oeuvre, qui reste cependant bien en dessous des attentes pour l’OM.

- Højbjerg © (6) : mis dans une nouvelle position de défenseur central, Pierre Emile Höjbjerg aura eu plus de mal qu’à son habitude, même si sa partition reste relativement bonne. Dès la 3e minute, il réalise une belle interception dans sa surface et coupe ainsi les espoirs de Nanasi. Peu de temps après, sa glissade offre une situation dangereuse aux Strasbourgeois, en supériorité numérique.

- Cornelius (3) : un nouveau match en deçà pour le Canadien. Dès le début de la rencontre, il provoque un coup franc à l’entrée de la surface (14e). Quelques minutes plus tard, un contact avec Andrey Santos dans sa surface fait craindre quelques secondes un penalty. Mais finalement, il n’y aura pas de faute. En seconde période, il coupe bien un centre au sol de Nanasi et permet à son équipe de reprendre un peu d’air (81e). En fin de partie, il réalise un assez joli duel au coude à coude contre un attaquant adverse et sauve son équipe d’un face à face potentiellementdésicif (88e).

- Brassier (3) : il a été presque invisible en première mi-temps. À l’image de son début de saison, Brassier ne semble toujours pas trouver le bon tempo. Auteur de plus d’une douzaine de pertes de balle, le défenseur a été dans le dur. Le joueur n’a pas non plus paru à l’aise sur ses duels.Remplacé par Ulisses Garcia à la 82e, qui n’aura pas réitéré son exploit du week-end dernier face à Lyon.