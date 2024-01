L’OM se jette sur l’opportunité Giovanni Reyna

L’OM est partout dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal. Le président Pablo Longoria n’est jamais aussi efficace que lorsque le temps presse, et il compte bien le prouver une nouvelle fois. On pense bien évidemment au dossier du latéral gauche supplémentaire, censé succéder à Renan Lodi, alors qu’Ulisses Garcia est déjà arrivé sur la Canebière.

La suite après cette publicité

Mais le président olympien ne s’interdit rien, notamment de réaliser un coup dans le secteur offensif, après avoir déjà enregistré l’arrivée de Faris Moumbagna, présent à la CAN avec le Cameroun et plein d’ambition pour son arrivée à Marseille. Selon les informations de Sky Italia ce mercredi, le club phocéen serait en effet en discussions avancées avec le Borussia Dortmund pour Giovanni Reyna.

À lire

OM : un supporter condamné après un jet de fumigène sur un bus de supporters lyonnais

Reyna veut du temps de jeu

Une piste évoquée il y a déjà quelques jours et qui prend de l’ampleur. Selon nos informations, l’OM est bien intéressé par l’international américain, âgé de 21 ans. Car ce dernier s’interroge clairement sur son avenir, à court et moyen terme. Blessé au début de saison, il n’a pas joué de l’été et n’a retrouvé les terrains qu’en octobre. Un peu trop tard pour être considéré comme un titulaire aux yeux du coach Terzic, qui a depuis en plus enregistré le renfort de Jadon Sancho.

La suite après cette publicité

L’horizon semble bouché pour Reyna au BVB, qui reste conscient de l’immense talent du milieu offensif. Il s’était révélé lors de la saison 2020-2021, mais n’a pas totalement confirmé à Dortmund par la suite, handicapé par les blessures. Sous contrat jusqu’en 2025, il souhaite retrouver du temps de jeu, et la solution pourrait donc passer par un prêt. L’OM est à l’affût. Tout comme Nottinghma Forest, qui discute avec le club allemand et qui aurait également l’accord du joueur. Affaire à suivre…