OM : les premiers mots très ambitieux de Faris Moumbagna

Il est, pour le moment, la recrue surprise du mercato hivernal de l’Olympique de Marseille. Après l’arrivée du milieu de terrain Jean Onana, le club phocéen a enrôlé un autre camerounais. Son nom ? Faris Moumbagna. Âgé de 23 ans, ce dernier arrive du club norvégien, le FK Bodø/Glimt, et a coûté la bagatelle de 15 M€ aux Olympiens.

La suite après cette publicité

Censé apporter du poids à un secteur offensif marseillais où un Vitinha est à la peine, Moumbagna sort d’une saison 2023 réussie en Norvège (15 buts inscrits en 28 matches de championnat). Présent en Côte d’Ivoire avec les Lions indomptables pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2023, le nouveau joueur de l’OM est pour la première fois sorti du silence pour évoquer son avenir en Ligue 1. Et il s’est présenté.

À lire

OM : Nuno Tavares veut revenir

Moumbagna veut tout casser

« C’est un peu le rêve. Jamais je n’aurais pensé signer à l’OM. C’est une satisfaction. Je sais qu’il y a beaucoup d’attentes. Il va falloir beaucoup travailler. Les fans vont me découvrir. Vitesse, finition, jeu aérien. Je ne lâche rien, je donne beaucoup sur le terrain, j’aide mes coéquipiers. Tout ce que je peux faire pour aider mon équipe, je le fais », a-t-il déclaré à RMC Sport en zone mixte, avant d’annoncer ses intentions.

La suite après cette publicité

« Quand tu arrives dans un club comme ça, il y a beaucoup d’attente. Je ne me retiens pas. Je veux arriver et tout casser. Être titulaire et marquer des buts pour les fans de l’OM. J’ai parlé avec Medhi (Benatia), j’ai eu un bon feeling avec lui, je suis rassuré. C’est des frissons, lorsque je regardais la Ligue 1 quand j’étais au Cameroun, c’était quelque chose d’incroyable. Aujourd’hui, je vais vivre, j’ai hâte de découvrir le Vélodrome. » Faris Moumbagna est pressé de découvrir son nouvel environnement marseillais, mais il ne dira pas non à un voyage prolongé en Côte d’Ivoire.