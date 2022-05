Serie A : l'Atalanta s'impose sur la pelouse de la Spezia

Ce dimanche après-midi (12h30), la Spezia (15e) recevait l’Atalanta Bergame (8e) pour le compte de la 36e journée de Serie A. Les Aquilotti, en blanc, débutaient la rencontre 4-3-3 alors que la formation de Gian Piero Gasperini, en maillot rouge, était alignée en 3-4-2-1. C’était la Dea qui prenait rapidement l’avantage, bien servi par Malinovsky, Luis Muriel s’infiltrait dans la surface et trouvait le chemin des filets (16e, 0-1). Les locaux égalisaient quelques minutes plus tard, parfaitement lancé dans la profondeur par Maggiore, Daniele Verde éliminait Musso et poussait le ballon dans le but vide (30e, 1-1). Les deux équipes rentraient aux vestiaires dos à dos.

En seconde période, les visiteurs poussaient pour reprendre l’avantage et ils trouvaient finalement la faille à vingt minutes de la fin. Sur un coup de pied arrêté, Berat Djimsiti gagnait son duel et envoyait un puissant coup de tête dans le but de Provedel (73e, 1-2). Les hommes de Thiago Motta essayaient ensuite de revenir dans le match, mais ils n’y parvenaient pas malgré de belles occasions. Les Bergamasques creusaient l'écart en fin de rencontre, après une belle passe de Muriel, Mario Pasalic marquait le troisième but de son équipe (87e, 1-3). Grâce à ce succès à l’extérieur, l’Atalanta gagne une place et passe 7e de Serie A, la Spezia descend à la 16e place, avant les autres matches de la journée.