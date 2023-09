Allemagne-France : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un classique. Ce mardi soir à Dortmund, l’équipe de France va défier l’Allemagne lors d’un match amical. Une rencontre qui se disputera dans un contexte particulier. En effet, la Nationalmannschaft traverse une énorme crise. Hans Dieter Flick a d’ailleurs été remercié dimanche. C’est Rudi Völler qui sera sur le banc ce soir pour assurer l’intérim en attendant qu’un nouveau coach soit nommé. En face, pas de problème particulier pour Didier Deschamps, qui a malgré tout un œil sur la nouvelle affaire Paul Pogba.

Le milieu français a été testé positif à la testostérone en début de saison. Mais cette polémique ne devrait pas impacter DD puisque La Pioche n’était pas sélectionnée. Ce soir au Signal Iduna Park, le sélectionneur tricolore compte faire tourner (Olivier Giroud est blessé) et misera a priori sur un 4-2-3-1. Mike Maignan débutera dans les cages. Devant lui, on retrouvera sans doute le quatuor (de gauche à droit) Théo Hernandez, Dayot Upamecano, William Saliba et Benjamin Pavard.

DD va faire un peu tourner

Pour remporter la bataille du milieu, le champion du monde 98 misera sur un duo 100% Real Madrid. En effet, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni, très bon face à l’Irlande la semaine passée, seront associés. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Kingsley Coman épauleront Randal Kolo Muani, aligné en pointe. Un onze qui a fière allure et qui pourrait bien faire mal à l’Allemagne. Mais Rudi Völler compte sur une réaction d’orgueil de ses joueurs ce soir. Il devrait également miser sur un 4-2-3-1.

Marc-André ter Stegen défendra les buts allemands. Devant lui, la ligne de quatre sera composée de Gosens-Rüdiger-Thiaw-Henrichs. En ce qui concerne l’entrejeu, le duo Gündogan-Can ira au charbon. Pour soutenir l’expérimenté Thomas Müller, le coach intérimaire de l’Allemagne devrait faire confiance à Leroy Sané, Florian Wirtz et Julian Brandt. Cette affiche (à suivre en direct en live commenté sur notre site) est plutôt prometteuse sur le papier.