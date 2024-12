Manchester City : les 5 joueurs que veut recruter Pep Guardiola en janvier

Si on nous avait dit, avant le coup d’envoi de cette saison 2024/2025, que Manchester City allait passer les fêtes de fin d’année à la septième position du classement, on aurait sûrement pris notre interlocuteur pour un fou. Et pourtant, les Skyblues sont bien engouffrés dans une crise sportive sans précédent depuis l’arrivée de Pep Guardiola. Une seule victoire sur les neuf derniers matchs de Premier League disputés, et un tacticien qui ne trouve pas de solutions…

En attendant que le tacticien catalan parvienne à faire les ajustements tactiques nécessaires et que les joueurs en méforme retrouvent le niveau qui est le leur, la solution pourrait bien passer par le mercato. Depuis quelques semaines, les médias britanniques promettent un mercato hivernal assez intense pour les Cityzens, et les informations du sérieux journal The Times confirment cette tendance.

De jolis noms

Le journal dévoile notamment cinq joueurs qui sont très appréciés par Pep Guardiola et qui sont vus comme des solutions - pour janvier - à la crise que traverse l’équipe. On retrouve notamment Marc Guehi, défenseur central de Crystal Palace, ainsi que Bruno Guimaraes, le milieu brésilien de Newcastle. Martin Zubimendi (Real Sociedad), qui avait remplacé Rodri à la mi-temps de la finale du dernier Euro, plaît beaucoup à Guardiola pour remplacer son compatriote dans l’entrejeu.

Puis, Manchester City aimerait aussi enrôler des stars. Les noms de Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) et de Jamal Musiala (Bayern Munich) sont ainsi mentionnés. Dans le cas du premier, cela s’annoncerait assez complexe puisqu’il serait sur le point de rempiler avec son club. Quant au Bavarois, sa situation contractuelle avec un bail qui expire en 2026 et des négociations qui n’avancent pas vraiment en font une piste un peu plus crédible, mais tout de même onéreuse pour un mercato hivernal, d’autant plus qu’il serait assez surprenant de voir le Bayern lâcher un joueur d’une telle importance en cours de saison. Affaire(s) à suivre…