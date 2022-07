West Ham a fait une deuxième offre de plus de 40 M€ pour Scamacca

La suite après cette publicité

Gianluca Scamacca (23 ans) est-il vraiment en train de s’éloigner du Paris Saint-Germain ? C’est fort possible. Les Franciliens ne veulent pas payer plus de 30 M€ pour l’attaquant italien de Sassuolo. En revanche, West Ham est disposé à faire grimper les enchères.

Alors que les négociations avec le PSG sont à l’arrêt, les Neroverdi ont vu les Hammers faire une première offre de 40 M€ pour leur buteur. Et ce jeudi, Skysports révèle que les Londoniens sont revenus à la charge ! Cette fois, West Ham a soumis une deuxième proposition officielle dépassant les 40 M€ (le montant exact n’a pas filtré).

🚨. West Ham make bid of more than £34m for Sassuolo striker Gianluca Scamacca. ⚒️pic.twitter.com/WhImp84PZ7