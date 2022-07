PSG : ça se complique sérieusement pour Gianluca Scamacca

La suite après cette publicité

C'est un dossier qui commence à traîner. Depuis le début de l'été, le Paris Saint-Germain négocie avec Sassuolo pour Gianluca Scamacca, l'attaquant international italien de 23 ans. C'est lui qui a été choisi pour renforcer le secteur offensif du club, avec un rôle de joker qui lui est réservé du côté de la capitale française. Mais le PSG a visiblement du mal à conclure...

Surtout que dans ce dossier, West Ham est arrivé en force. Bien que moins séduisants pour le joueur que le champion de France, forcément, les Hammers proposent plus d'argent au club de Serie A et s'approchent même considérablement des demandes des dirigeants de Sassuolo, avec une première proposition de 40 millions d'euros, soit seulement quelques millions de moins que les exigences italiennes. Le PSG ne voudrait lui pas dépasser les 30 millions d'euros.

Opération à l'arrêt

Et voilà que selon le média espagnol Relevo et son journaliste italien Matteo Moretto, l'opération est à l'arrêt. Le média indique ainsi que les deux parties sont encore très loin, avec des positions encore trop différentes, et que les discussions se sont stoppées. Reprendront-elles ? On ne le sait pas, mais ça commence clairement à sentir mauvais pour les Parisiens.

Reste désormais à voir si d'autres clubs, comme West Ham cité plus haut, s'engouffreront dans la brèche. Mais cette situation confirme plus ou moins ce qui se dit au sujet de Luis Campos depuis le début du mercato : hors de question de surpayer les joueurs. Toujours est-il que le Portugais va devoir - s'il abandonne définitivement Scamacca - se tourner vers un autre joueur, alors que le début de la saison approche...