Real Madrid : la drôle de question posée à Ancelotti sur Mbappé

Nous sommes le 1er septembre et, techniquement parlant, Kylian Mbappé peut toujours signer au Real Madrid, même si le Bondynois ne devrait pas bouger du PSG. Mais à Madrid, les médias ne lâchent rien.

Et cet après-midi, un journaliste a demandé à Carlo Ancelotti en conférence de presse si l’Italien était prêt à baisser son salaire pour accueillir le Français. Et voici sa réponse. « Je ne vois pas quel est l’intérêt de cette question. Je ne parle pas de Mbappé, car c’est un joueur du PSG et nous respectons tous ceux qui ne sont pas chez nous. »