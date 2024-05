Liga : le Real Madrid fait exploser Grenade grâce à un très grand Brahim Diaz

En attendant de penser à la finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, le Real Madrid devait faire quelques répétitions en Liga. Le titre étant déjà assuré, Carlo Ancelotti en profitait pour faire tourner avec pas moins de 10 nouveaux joueurs dans le onze de départ madrilène. De son côté, Grenade pensait jouer un match pour le maintien. Un maintien qui s’envolait avant même le coup d’envoi puisque la victoire de Majorque condamnait le club andalou à la relégation. Qu’importe, l’armada offensive madrilène emmenée par Brahim Diaz, Arda Guler, Luka Modric et le héros Joselu ne comptait pas faire de cadeau.

Et clairement, dans cette rencontre, le Real Madrid a montré qu’il était intouchable et bien au dessus de son adversaire du soir qui n’a malheureusement pas pu exister une seule seconde. L’international marocain Brahim Diaz a, pendant 90 minutes, martyrisé la défense adverse et réalisé une prestation très plaisante. Sur l’une de ses nombreuses percées, il offrait l’ouverture du score à Fran Garcia (0-1, 38e). Il était également impliqué sur le but du break juste avant la pause. Cette fois, sa percée permettait à Fran Garcia de servir Arda Guler qui marquait son troisième but pour sa troisième titularisation en Liga (0-2, 45e+2).

Brahim Diaz se promène

Au retour des vestiaires, Grenade sombrait un peu plus face à la maîtrise technique madrilène. Sur un rush solitaire en partant du milieu de terrain, Brahim Díaz s’offrait son but de fort belle manière (0-3, 49e). De quoi confirmer sa belle forme du moment et permettre à son équipe de s’envoler en tête. La suite ? Le Real Madrid se baladait tranquillement grâce à sa triplette Guler-Modric-Diaz qui multipliait les combinaisons dans les petits espaces.

Classement Live Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 90 35 56 28 6 1 78 22 19 Grenade 21 35 -32 4 9 22 36 68

Pour clôturer cette belle soirée, Brahim Diaz s’offrait un doublé. Il profitait d’un bon service de Modric pour inscrire le dernier but des siens, du gauche cette fois (0-4, 59e). Le Real Madrid écrase donc Grenade dans cette rencontre et prépare de la meilleure des manières sa finale de Ligue des champions. Titulaire dans les cages, Courtois n’a pas eu l’occasion de s’illustrer mais devrait enchaîner les prochains matches. Carlo Ancelotti tranchera ensuite pour le poste de gardien pour la finale…