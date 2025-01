Le RB Leipzig s’offre Ridle Baku

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel. Le RB Leipzig s’offre les services de Ridle Baku (26 ans). Le club allemand vient d’annoncer la nouvelle via un communiqué de presse officiel. «Les Red Bulls ont conclu leur première signature du mercato hivernal avec l’arrivée de Ridle Baku en provenance du VfL Wolfsbourg. Le joueur de 26 ans a signé un contrat jusqu’en 2027 et portera le numéro 17. Bienvenue à Leipzig, Ridle !»

Heureux de se lancer dans cette nouvelle aventure, le joueur, qui évoluait à Wolfsbourg, a confié : « le RB Leipzig est un grand club avec beaucoup de potentiel et des objectifs ambitieux. Le club est régulièrement en Ligue des champions et le rythme de jeu de ce club correspond parfaitement à mon style et à ma vitesse. Leipzig offre tout ce dont on a besoin pour jouer avec succès au football, c’est pourquoi je ne pouvais pas laisser passer l’opportunité de rejoindre l’équipe. J’ai vraiment hâte de faire la connaissance de mes nouveaux coéquipiers, notamment de Xaver Schlager, avec qui j’ai joué, et de commencer à travailler avec eux.» L’aventure commence maintenant !