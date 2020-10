Julien Escudé et Séville suivent des Rennais

Aujourd’hui lié au Séville FC avec la responsabilité d’être le manager en charge des joueurs prêtés par le club, Julien Escudé n’en reste pas moins très lié au Stade Rennais, club dont il a porté fièrement les couleurs au début des années 2000. Interviewé dans les colonnes de Ouest-France ce mercredi, l’ancien défenseur français s’est livré sur son ressenti concernant le club breton, dont on parle beaucoup ces derniers temps.

Et lorsque le journaliste du quotidien français lui demande quel joueur du SRFC il aimerait recruter, Julien Escudé n’a pas caché ses intentions. «Camavinga, mais pas à ce prix-là ! Pour ne rien cacher, à Séville, on suit pas mal de Rennais. De 17 ans, 18 ans et des pros aguerris.» Les Rennais sont prévenus, ils vont devoir être attentifs à l'évolution de leurs futurs espoirs.