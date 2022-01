Rennes : coup dur pour Jérémy Doku absent trois semaines

La progression de Jérémy Doku au Stade Rennais cette saison a été tronquée par plusieurs absences pour blessures. L'ancien joueur d'Anderlecht était revenu plus tard de l'Euro et n'avait pas eu de préparation complète, ainsi il s'est blessé lors d'un des premiers matchs de la saison face à Nantes le 22 août. Juste avant son retour dans le groupe contre Nice, il a été touché au ligament latéral externe d'un genou lors d'un entrainement et n'a pu revenir que fin novembre avant d'être ménagé durant le mois de décembre à cause de son genou.

La suite après cette publicité

L'Equipe indique aujourd'hui que le Belge se serait blessé aux ischio-jambiers en début de semaine sur une accélération à l'entrainement. L'entraineur breton Bruno Genesio a confirmé en conférence de presse que son joueur serait absent pendant trois semaines. Le joueur de 19 ans n'a disputé que 12 des 31 matchs des Rennais cette saison, bien trop peu pour développer son potentiel au maximum.