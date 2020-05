Juve : Federico Bernardeschi sait ce qu'il veut au prochain mercato

Transféré de la Fiorentina à la Juventus à 23 ans, en 2017, Federico Bernardeschi n'a jamais eu le rendement attendu sous le maillot de la Vieille Dame. Ailier international A aux 24 sélections, Bernardeschi a cette saison tout de même participé à 24 matches avec la Juve, dont la moitié comme titulaire. Arrivé au terme de sa troisième année à Turin, où il est sous contrat jusqu'en 2022, le natif de Carrara pourrait être en quête d'un projet au sein d'un club où il serait titulaire indiscutable. Mais non. L'agent du joueur de 26 ans est venu expliquer le contraire.

«Federico est heureux à la Juve. Parle-t-on de lui ailleurs ? Non, il veut rester en noir et blanc. Cela m’attriste que les fans le sifflent, Sarri et le club l'ont toujours défendu. Je suis heureux parce que Fede, dans son rôle naturel d'outsider, a toujours donné le meilleur de lui-même. Ce n'est pas une coïncidence s'il est titulaire en équipe nationale. Il est aussi généreux et est déjà parvenu à s’adapter à d’autres situations. Federico ne bougera pas,» a déclaré son agent, Beppe Bozzo, à la Gazzetta dello Sport.