OL : la recette du 3-5-2, toujours idéale pour contrarier la Juventus ?

L'OL est face à son destin européen. Et il l'aborde avec une avance d'un but, un avantage chèrement acquis au match aller grâce à un but de Lucas Tousart, vendu depuis au Hertha Berlin. Sera-ce suffisant pour éliminer la Juventus Turin vendredi soir au Juventus Stadium ? C'est loin d'être sûr quand on regarde la force de frappe offensive du club turinois, mais l'Olympique Lyonnais s'avance quand même avec quelques garanties défensives, symbolisées par la bonne tenue du 3-5-2 mis en place par Rudi Garcia.

Utilisé pour la première fois le 18 novembre 2019 pour un match de Coupe de la Ligue face à Toulouse remporté 4-1, il a fait ses preuves à plusieurs reprises. Forcément au match aller contre la Juventus, mais aussi plus récemment face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue. Lors de ces rencontres face à des adversaires d'envergure, l'OL n'a pas encaissé le moindre but. Dans ce schéma, la lenteur de Marcelo, positionné dans l'axe de la défense, est compensée par la présence de Denayer à sa droite et de Marçal à sa gauche. Face au PSG, ce dernier a montré qu'il était en grande forme, coupant de nombreuses lignes de passes et jaillissant à point nommé. La puissance physique des trois défenseurs est également un atout de taille.

Autre point fort de ce système, il exploite bien les qualités offensives de Léo Dubois sur le côté droit et surtout de Maxwel Cornet à gauche. L'ancien attaquant reconverti piston gauche a démontré ses aptitudes à ce poste et offre ses qualités de percussion en proposant de la profondeur sur certaines relances. Le 3-5-2 permet aussi à Rudi Garcia d'installer Memphis Depay dans l'axe, en le faisant tourner autour de Moussa Dembélé. Absent au match aller (Toko Ekambi était titulaire), Depay sera forcément attendu pour la qualité de sa conservation de balle et la menace constante qu'il fait peser sur la défense adverse. En conférence de presse, le capitaine lyonnais a rappelé sa préférence pour ce poste. « Ces dernières années, à Lyon, j’ai joué dans différentes position, mais je préfère être au centre de la pelouse je peux toucher le ballon, le chercher, beaucoup, mes coéquipiers me cherchent. C’est un travail d’équipe, j’essaie de faire de mon mieux pour elle, peu importe le système. J’essaie d’attaquer le but rapidement, je me sens confiant dans cette position.»

Sans Tousart, la même saveur ?

L'interrogation principale réside dans la manière de compenser le départ de Lucas Tousart. Souvent critiqué par les supporters lyonnais pour une technique jugée rustre, le milieu de terrain français avait été très utile pour bloquer les accélérations de Cristiano Ronaldo, qui aime partir de la gauche. Positionné à la droite de Bruno Guimarães, qui évoluait en sentinelle, Tousart avait amené, outre son but décisif, une dimension physique supplémentaire qui avait permis à l'OL de garder un bloc compact tout au long de la rencontre.

Comment sera-t-il remplacé ? Rudi Garcia dispose de deux options, avec Maxence Caqueret et Thiago Mendes. Le premier a marqué des points lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, en multipliant les courses (il a dépassé les 14 km parcourus) et en affichant un visage conquérant. Thiago Mendes avait remplacé Guimarães en sentinelle au cours de ce match, et semble donc avoir une longueur de retard pour démarrer face à la Juventus. Une Juventus en proie aux doutes malgré son neuvième Scudetto d'affilée, qui avait terriblement peiné à créer du jeu et à mettre de la vitesse lors du match aller. La recette de Rudi Garcia s'était avérée très bonne à l'aller, il n'y a plus qu'à espérer que le manque de l'ingrédient Tousart ne changera pas le goût au retour.