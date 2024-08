Arsenal va blinder Mikel Arteta

Depuis 2019, Mikel Arteta s’est assis sur le banc d’Arsenal. L’ancien joueur du club londonien fait des débuts plutôt convaincants dans son costume d’entraîneur. Un avis que partagent les dirigeants des Gunners. Ces derniers comptent d’ailleurs récompenser l’Espagnol de 42 ans avec une belle prolongation de contrat.

Une information dévoilée par Sky Sports News. Le média britannique explique que les relations entre le manager, le directeur sportif Edu et les propriétaires sont fortes et excellentes. Tout le monde estime d’ailleurs qu’ils n’ont pas besoin de discuter formellement et que tout se réglera très tranquillement. Sous contrat jusqu’en 2025, Arteta va se voir offrir un bail à long terme. Un temps cité au Barça, le coach d’Arsenal compte bien poursuivre sa mission en Angleterre.