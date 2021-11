Arsenal : Mikel Arteta veut faire revenir Arsène Wenger

Parti en 2018 après 22 ans sur le banc d’Arsenal, Arsène Wenger reste une des personnalités marquantes de l’histoire des Gunners. Mikel Arteta aimerait d’ailleurs que l’Alsacien soit plus impliqué au club. « Je pense qu'il s'amuserait beaucoup en voyant l'environnement qu'il peut créer autour de lui lorsqu'il est ici, en raison du respect et de l'admiration que tout le monde au club a pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il représente en tant que personne dans ce club », a-t-il déclaré, rapporte The Athletic.

Les deux hommes se sont rencontrés récemment et l’actuel entraîneur d’Arsenal aimerait que Wenger « soit beaucoup plus proche de moi personnellement car je pense qu'il serait d'une grande aide. Les choses prennent du temps et je pense que c'est à lui de dicter ces délais. Ce que je peux dire, c'est que de mon côté et au nom de tout le monde, nous serions ravis qu'il soit beaucoup plus proche de nous. »