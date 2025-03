PSG : Luis Enrique se méfie d’Aston Villa et d’Unai Emery

Cette semaine, le PSG a fait vibrer ses supporters en allant chercher sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions en s’imposant sur la pelouse de Liverpool aux tirs au but. Un moment inoubliable qui a sûrement fait prendre conscience à tout le peuple parisien qu’un sacre en C1 était possible cette année. Pour y parvenir, il faudra déjà se défaire d’Aston Villa en quarts de finale. Une rencontre qui paraît abordable de prime abord mais qui fait l’objet d’une grande vigilance au sein du club de la capitale. Interrogé ce samedi sur son futur adversaire en Champions League, Luis Enrique n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pensait des Villans et de leur entraîneur, Unai Emery, qui va retrouver le PSG qu’il avait quitté en 2018 :

«On savait qu’on allait jouer contre eux.. Je connais Aston Villa car j’ai regardé une grosse quantité de match en tant qu’amateur de foot. Maintenant, je regarderai au moment voulu de manière différente pour analyser les difficultés de cette équipe. C’est une des meilleures équipes d’Europe parce qu’ils sont qualifiés en quarts de finale. On va rencontrer des difficultés, c’est sûr. Je connais Unai, je connais sa manière d’analyser le jeu, ce sera l’un des entraineurs qui posera le plus de problème, il est bien préparé, il nous connait. C’est un coach qui a du succès.» Voilà qui est dit.

