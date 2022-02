Lille-Metz : Antonetti revient sur sa violente altercation avec Armand et Létang

Ce vendredi soir, en ouverture de la 25eme journée de Ligue 1, Metz a tenu en échec Lille dans un match assez fermé (0-0). La fin de rencontre a surtout été marquée par une bagarre entre Frédéric Antonetti et le directeur technique du LOSC Sylvain Armand. Des tensions qui ont entraîné l'exclusion du coach du FC Metz. Au micro de Prime Video, Antonetti est revenu sur cet incident. Il estime ne pas avoir été respecté.

«J'étais dans ma zone technique, je vois plusieurs Lillois venir et réclamer des choses auprès de l'arbitre. Ils mettent la pression pour pouvoir gagner le match. Je ne supporte pas. Ma réaction est que quand on m'agresse, je me défends. Je me suis senti agressé et pas que verbalement. Je ne respecte pas les gens qui ne me respectent pas. Sylvain Armand, je l'ai repoussé. Il n'y a rien de mal. Mon équipe posait des problèmes à Lille, je pense qu'ils n'ont pas dû apprécier. Est-ce que c'est normal qu'Armand et Monsieur Letang viennent dans ma zone technique ? Je ne pense pas. Ma réaction n'était pas violente, je n'ai pas de regrets», a-t-il expliqué. Mais son geste devrait être durement sanctionné.